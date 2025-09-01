Правитель РФ "в отвратительной манере" усилил обстрелы Украины, отметил американский министр.

Российский диктатор Владимир Путин обманул президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и усилил обстрелы Украины после встречи на Аляске. Вашингтон рассматривает все возможные варианты санкций против России.

Такое заявление сделал министр финансов США Скотт Бессент. В интервью Fox News он подчеркнул, что действия Путина не сходятся с теми намерениями, о которых говорил диктатор.

"Путин, после встречи в Анкоридже, после телефонного разговора, когда европейские лидеры и Зеленский были в Белом доме в следующий понедельник, поступил противоположно тому, что, как он дал понять, он хочет сделать. Фактически, он в отвратительной манере усилил кампанию бомбардировок", – подчеркнул Бессент.

По мнению главы американского Минфина, с Трампом "возможны все варианты" санкционного давления на Россию.

"Думаю, мы будем их очень внимательно изучать на этой неделе", – сказал Бессент.

