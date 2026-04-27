Россия хочет вернуть все, что имела в СССР: адмирал НАТО объяснил, откуда ждать угрозы

Россия остается угрозой номер один для НАТО.

Россия стремится вернуть все территории, которые были в СССР, поэтому угроза вторжения существует не только для стран Балтии. Об этом сказал адмирал НАТО Джузеппе Каво Драгоне в интервью РБК-Украина.

Он подчеркнул, что Россия и в дальнейшем будет наращивать свою военную мощь и остается угрозой номер один для НАТО.

Отвечая на вопрос, существуют ли краткосрочные или среднесрочные непосредственные угрозы со стороны России для европейских стран и возможно ли прямое вторжение по сценарию Украины в 2022 году, Драгоне сказал, что гибридные и нетрадиционные угрозы происходят и будут продолжаться в дальнейшем.

"Можно ожидать, что Россия будет стремиться вернуть то, чем она владела ранее, я имею в виду период до распада СССР. Поэтому я оставляю вам самим понять, кто может стать целью", – сказал адмирал.

На уточнение, идет ли речь о странах Балтии, Драгоне ответил, что это могут быть "не только они".

"Но мы нацелены на самооборону, сдерживание и защиту на 360 градусов. Мы присутствуем в Арктике, на Востоке и внимательно наблюдаем за ситуацией на Юге", – подчеркнул он.

В то же время он прокомментировал заявления самих балтийских стран о том, что они пока не видят непосредственной угрозы со стороны России.

"Я думаю, именно они лучше всех чувствуют ситуацию. Поэтому я им доверяю. Это те люди, которые непосредственно отслеживают развитие обстановки. Они находятся на линии фронта. Никто не может дать нам более точный совет и информацию, чем они", – сказал Драгоне.

Начнет ли Россия войну против Европы

Ранее обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус прогнозировал, что Владимир Путин может решить, что именно этой весной наступит идеальный момент для начала войны против Европы. Пока европейские страны еще не полностью перевооружились, а Украина еще не разработала оружие, способное поражать цели еще глубже в России.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также предупредил, что Россия может напасть на страну НАТО в краткосрочной перспективе. По его словам, это "вопрос месяцев, а не лет".

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сделал довольно неожиданное заявление об отношениях России и Европы, подчеркнув, что Россия – это "неотъемлемая часть" Европы и не может быть для нее главной угрозой.

