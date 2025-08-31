Кремль пытается давить на Киев и Запад из-за эскалации обстрелов, отмечает издание.

Россия резко нарастила интенсивность ракетно-дроновых атак против Украины, чтобы заставить Киев пойти на мирное соглашение по ее правилам, пишет The Times.

Только в ночь на субботу по стране было запущено более 540 беспилотников и 50 ракет, а за несколько дней до того - еще 598 дронов и 31 ракета. Больше всего пострадал Киев, где погибли 25 мирных жителей. Также удары нанесли ущерб объектам энергетики, предприятиям и даже украинскому разведывательному кораблю "Симферополь" в устье Дуная.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал действия Кремля "выбором баллистики вместо дипломатии" и призвал партнеров к новым мерам давления. Тем временем во Львове был убит известный политик Андрей Парубий, что вызвало дополнительный резонанс, хотя связь этого преступления с войной пока не подтверждена.

Видео дня

На Западе атаки восприняли как попытку саботажа возможных мирных переговоров. Премьер Британии Кир Стармер обвинил Путина в срыве мира, министр иностранных дел Дэвид Ламми вызвал российского посла, а глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что "Кремль не остановится ни перед чем, чтобы терроризировать Украину". Даже Дональд Трамп, хоть и без особого энтузиазма, согласился на новый пакет помощи Украине на $329 млн, из которых значительную часть направят на усиление ПВО Patriot.

Аналитики считают, что эти удары - своеобразная "дипломатия силы" Путина. Он пытается давить на Украину и Запад, чтобы получить уступки на будущих переговорах. В то же время эксперты отмечают: производство вооружений в РФ не сможет долго поддерживать такой темп, ведь ежедневно страна способна выпускать около 150-200 беспилотников и лишь несколько ракет.

Несмотря на это, Кремль стремится использовать кратковременную эскалацию, чтобы заставить украинское общество давить на Зеленского, а Европу - сомневаться в собственной готовности гарантировать безопасность Киеву.

"Иногда побеждает бандит", - с горечью признал европейский дипломат в Москве.

Война в Украине - усилия по миру

Как сообщал УНИАН, Россия активизировала массированные удары по Украине. В частности, в Запорожье Россия ударила по жилой пятиэтажке. В результате очередного массированного удара один человек погиб, десятки пострадавших - среди них дети. Взрывы были слышны во многих украинских областях.

На фоне этих новостей президент Владимир Зеленский заявил, что время, выделенное на подготовку его встречи с кремлевским диктатором Путиным, Москва использовала для подготовки новых массированных ударов по Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: