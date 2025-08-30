В Черкассах и Чернигове были слышны взрывы.

Ночью российской военные запустили по Украине ударные беспилотники, мониторинговые каналы сообщали о более 100 дронов в воздушном пространстве.

"Группа враждебных БПЛА в центре Полтавщины курсом на Черкасщину. Группа вражеских БПЛА на центре Сумщины курс западный/юго-западный. БПЛА с Черниговщины курсом на Киевщину. БпЛА в Одесской области, курс на Винничину. БпЛА в Житомирской области, курс Ривненская область", - написали Воздушные силы.

В Черкассах и Чернигове были слышны взрывы, сообщают корреспонденты Общественного.

Также россияне нанесли удар по Запорожью, возник пожар на одном предприятии. Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров.

"Повреждено здание, возник пожар на одном из промышленных предприятий Запорожья. Такие последствия вражеского удара по областному центру. Предварительно, без пострадавших", - написал он.

Впоследствии Федоров сообщил, что 69-летний мужчина ранен в результате атаки на Запорожский район.

Удары РФ по Украине

Ранее в Киеве закончили ликвидацию последствий российского обстрела 28 августа. В пятиэтажке погибли 22 человека, среди которых четверо детей, еще три человека - на других локациях.

