По словам президента Украины после очередного массированного удара России, пора переходить от слов - к делу.

В Запорожье Россия ударила по жилой пятиэтажке, на месте задействованы все службы, заявил президент Украины Владимир Зеленский. В результате очередного массированного удара один человек погиб, десятки пострадавших — среди них дети. Взрывы были слышны во многих украинских областях.

"Почти 540 дронов, 8 баллистических и 37 ракет других типов запустили россияне против мирной жизни. Мы видели реакцию мира на предыдущий обстрел. Но теперь, когда Россия снова показывает, что ей плевать на слова, мы рассчитываем на реальные действия", - отметил Зеленский в Telegram.

По словам украинского лидера, время, выделенное на подготовку его встречи с кремлевским диктатором Путиным, Москва использовала для подготовки новых массированных ударов по Украине.

"Единственный способ снова открыть окно возможностей для дипломатии – это жёсткие тарифы против всех, кто накачивает российскую армию деньгами, и действенные санкции против самой Москвы – банковские и энергетические. Эта война не закончится от политических заявлений – нужны настоящие шаги", - добавил Зеленский.

Поэтому Украина, по его словам, ждет действий от Европы, США и всего мира.

Ранее УНИАН сообщал, что в ночь на 28 августа Россия убила 25 человек. Впоследствии стали известны имена тех, чьи жизни были оборваны этой трагедией. К примеру, среди погибших — 14-летний школьник Назарий Коваль, ученик 8-Б класса киевского лицея №127.

Кроме того, мы рассказывали о главной цели массированных российских обстрелов. "Путинская армия продолжает свою тактику ракетного террора, пытаясь максимально разрушить нашу энергетическую инфраструктуру. Ведь через несколько дней наступает осень", - сказал полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев.

