Маврикий вскоре получит контроль над островами Чагос, где находится стратегическая британско-американская военная база.

Маврикий и Россия договорились о более тесном сотрудничестве в области рыболовства и "морских исследований". Как пишет The Telegraph, эти переговоры встревожили некоторых представителей Великобритании, которые отмечают, что Маврикий вскоре получит контроль над островами Чагос, где находится стратегическая британско-американская военная база.

Ранее премьер-министр Британии Кейр Стармер согласился отказаться от суверенитета над архипелагом и сдать в аренду Диего-Гарсия, самый большой из островов, на котором расположена база.

Правительство утверждает, что сделка, которая обойдется Великобритании в 9 миллиардов фунтов стерлингов в течение 100 лет, обеспечит военной базе "безопасность" от юридических угроз со стороны Маврикия, который уже давно претендует на эти острова. После завершения передачи островов Чагос Маврикий будет контролировать права на рыболовство в этом районе и отвечать за сохранение морской среды.

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В то же время критики говорят, что это позволит союзникам Маврикия, в частности, России строить наблюдательные посты вокруг Диего-Гарсия, что поставит под угрозу безопасность базы.

Дама Прити Патель, теневой министр иностранных дел Британии, заявила, что тесные связи между Россией и Маврикием вызывают новые опасения по поводу сделки по Чагосу.

"Невозможно представить, что правительство, чьей первоочередной задачей и приоритетом должна быть оборона королевства, отдаст один из самых важных стратегических и военных активов стране, которая заключила сделку с Россией… страной, ответственной за войну на европейской земле", - сказала она в интервью The Telegraph.

В то же время министры настаивают, что сделка по Чагосу будет содержать гарантии безопасности, которые предотвратят шпионаж со стороны иностранных держав, и указывают на поддержку сделки от администрации Трампа.

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Ранее в Великобритании приговорили к тюремному заключению шестерых граждан Болгарии, которых осудили за шпионаж в пользу России.

Также СМИ писали, что британский флот имеет секретное сенсорное оружие для охоты на российские подводные лодки. Технология с искусственным интеллектом, разработанная для отслеживания китов, теперь будет работать на морских дронах для защиты британских вод от угроз.

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