Глава Минэнерго США считает санкции против российской нефти самым большим давлением.

Министр энергетики США Крис Райт считает вполне реальным введение санкций против российской нефти для прекращения российско-украинской войны, сообщает Reuters.

В интервью на телеканале Foxnews он отметил, что введение ограничений в отношении российского "черного золота" является "очень реальной возможностью".

"Это огромное давление на Россию. Это самое большое давление, которое вы можете на них оказать", - отметил он.

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Министр напомнил, что США являются крупнейшим в мире производителем нефти и газа:

Мы можем делать то, что раньше не могли.

Вместе с тем, журналисты напоминают, что администрация Трампа до сих пор не ввела серьезных нефтяных санкций против России, предпочитая наложить их на Иран.

На фоне заявлений американского министра относительно потенциальных американских санкций, цены на нефть выросли в начале торговой сессии 23 июля. После непродолжительного роста фьючерсы некоторое время торговались почти на уровне предыдущего дня, после чего снова вернулись к росту. Стоимость фьючерса на нефть марки WTI выросла на 16 центров, до 65,47 долларов за баррель. Североморский нефтяной эталон Brent подорожал на 18 центов, до 68,77 долларов за баррель.

Угрозы Трампа в адрес России - главные новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет вторичные санкции в отношении РФ и ее партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о мирном урегулировании российско-украинской войны.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, в случае отказа выполнять условия Трампа, РФ ждет повышение пошлин. Страны, которые будут покупать у России нефть, так же будут попадать под санкционные ограничения.

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