Моббс считает, что влияние Мелании Трамп на ход войны в Украине может быть очень важным.

Первая леди США Мелания Трамп давила на своего мужа, Дональда Трампа, чтобы защитить "невинных украинцев" от бомб российского диктатора Владимира Путина, рассказала Меган Моббс, дочь спецпредставителя президента США Кита Келлога и президент благотворительного фонда RT Weatherman Foundation.

Как пишет издание The Telegraph, Моббс сейчас проживает в Киеве и как никто другой знает о почти ежедневных бомбардировках города россиянами.

По ее словам, первая леди США настолько повлияла на Дональда Трампа, что он больше не слушает пророссийских сторонников своего "детища" - политического движения MAGA (Make America Great Again), которое было создано во время его первой президентской кампании в 2016 году.

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"[Господин Трамп] глубоко ценит ее советы. У них очень открытые, разговорные отношения, и она является одним из его ближайших советников. Кажется, люди почему-то забывают об этом: возможно, потому, что она очень красивая, или потому, что она не часто бывает в Вашингтоне", - поделилась Моббс.

Издание отмечает, что президент США и лично недавно намекнул, что его жена повлияла на то, как изменилось его отношение к Украине. После этого, он решил предоставить нашей стране дополнительную военную помощь, а также заявил, что может ввести мощные санкции против России.

По мнению Моббс, говорится в материале, Мелания Трамп, которая росла во времена "Железного занавеса" в бывшей Югославии, сейчас может играть ключевую роль, если президент сможет обеспечить длительный мир.

"Когда мы думаем о будущем Украины, или послевоенной Украины, я думаю, что ее влияние может быть очень важным, и она могла бы, и должна бы играть огромную роль", - отметила Моббс.

Она также поделилась, что если бы Мелания Трамп осуществила необъявленный визит в Западную Украину, как это в свое время сделала бывшая первая леди США Джилл Байден, то это было бы "замечательно".

"Я всегда говорила людям, что лучший способ приблизиться к Мелании во всем этом - через моду, через искусство. Это касается как виктимизации детей и женщин, которую вы так глубоко чувствуете, так и очень, очень красивой и интересной, творческой стороны Украины, которая будет захватывающей для нее", - сказала благотворительница.

Другие новости о Мелании Трамп

Ранее УНИАН сообщал, что американская конгрессвумен-демократка Жасмин Крокетт выразила сомнение, что Мелания Трамп законно получила визу EB-1 еще в 2001 году. Крокетт рассказала, что такую визу обычно выдают людям со "значительными достижениями" и "устойчивым международным признанием". Однако, как заявила конгрессвумен, у Мелании Трамп нет ни одной из этих наград.

Также мы писали, что известный журналист Майкл Вольф заявил, что Дональд и Мелания Трамп уже официально разведены. Однако, директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг отверг такие заявления. Чунг назвал слова журналиста открытой ложью.

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