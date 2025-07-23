Первая леди США Мелания Трамп давила на своего мужа, Дональда Трампа, чтобы защитить "невинных украинцев" от бомб российского диктатора Владимира Путина, рассказала Меган Моббс, дочь спецпредставителя президента США Кита Келлога и президент благотворительного фонда RT Weatherman Foundation.
Как пишет издание The Telegraph, Моббс сейчас проживает в Киеве и как никто другой знает о почти ежедневных бомбардировках города россиянами.
По ее словам, первая леди США настолько повлияла на Дональда Трампа, что он больше не слушает пророссийских сторонников своего "детища" - политического движения MAGA (Make America Great Again), которое было создано во время его первой президентской кампании в 2016 году.
"[Господин Трамп] глубоко ценит ее советы. У них очень открытые, разговорные отношения, и она является одним из его ближайших советников. Кажется, люди почему-то забывают об этом: возможно, потому, что она очень красивая, или потому, что она не часто бывает в Вашингтоне", - поделилась Моббс.
Издание отмечает, что президент США и лично недавно намекнул, что его жена повлияла на то, как изменилось его отношение к Украине. После этого, он решил предоставить нашей стране дополнительную военную помощь, а также заявил, что может ввести мощные санкции против России.
По мнению Моббс, говорится в материале, Мелания Трамп, которая росла во времена "Железного занавеса" в бывшей Югославии, сейчас может играть ключевую роль, если президент сможет обеспечить длительный мир.
"Когда мы думаем о будущем Украины, или послевоенной Украины, я думаю, что ее влияние может быть очень важным, и она могла бы, и должна бы играть огромную роль", - отметила Моббс.
Она также поделилась, что если бы Мелания Трамп осуществила необъявленный визит в Западную Украину, как это в свое время сделала бывшая первая леди США Джилл Байден, то это было бы "замечательно".
"Я всегда говорила людям, что лучший способ приблизиться к Мелании во всем этом - через моду, через искусство. Это касается как виктимизации детей и женщин, которую вы так глубоко чувствуете, так и очень, очень красивой и интересной, творческой стороны Украины, которая будет захватывающей для нее", - сказала благотворительница.
Другие новости о Мелании Трамп
Ранее УНИАН сообщал, что американская конгрессвумен-демократка Жасмин Крокетт выразила сомнение, что Мелания Трамп законно получила визу EB-1 еще в 2001 году. Крокетт рассказала, что такую визу обычно выдают людям со "значительными достижениями" и "устойчивым международным признанием". Однако, как заявила конгрессвумен, у Мелании Трамп нет ни одной из этих наград.
Также мы писали, что известный журналист Майкл Вольф заявил, что Дональд и Мелания Трамп уже официально разведены. Однако, директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг отверг такие заявления. Чунг назвал слова журналиста открытой ложью.