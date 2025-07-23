Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,02 грн, а евро - 49,26 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 23 июля, остался на уровне 41,90 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 10 копеек и составляет 49,20 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,30 гривни, а евро - по курсу 48,20 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду не изменился и находится на уровне 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 23 июля, вырос и составляет 49,26 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил 23 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,77 гривни за доллар. То есть украинская валюта укрепилась на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,87 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 8 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины 23 июля снизился на 2 копейки и составляет 42 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,50 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 17 копеек и составляет 49,23 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,50 гривни за евро.

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