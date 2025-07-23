Зеленский утвердил делегацию для переговоров в Стамбуле: кто вошел в состав

Делегацию Украины на очередном раунде переговоров возглавит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации, которая сегодня, 23 июля, будет представлять Украину на переговорах с Россией в Стамбуле (Турция).

Как говорится в соответствующем указе президента, делегацию Украины возглавит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

В состав переговорной группы войдут также:

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Бевз Александр Александрович - советник руководителя Офиса президента;

Дьяков Александр Иванович - заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины;

Кислица Сергей Олегович - первый заместитель министра иностранных дел Украины;

Ковбаса Юрий Михайлович - представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны;

Кузьмичев Георгий Юрьевич - офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ;

Луговский Олег Васильевич - первый заместитель председателя Службы внешней разведки;

Острянский Евгений Викторович - заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;

Поклад Александр Валентинович - заместитель председателя Службы безопасности Украины;

Скибицкий Вадим Васильевич - заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны;

Фомин Андрей Анатольевич - начальник отдела международного права - заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба;

Шевченко Алексей Николаевич - заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;

Шерихов Александр Игоревич - старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ;

Шинкарев Евгений Михайлович - заместитель начальника штаба командования Воздушных Сил ВСУ.

Третий раунд переговоров Украины с Россией

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле могут состояться 23-24 июля. Стороны будут обсуждать технические темы: обмен пленными, гуманитарную помощь, безопасность инфраструктуры и меры для стабилизации границ.

22 июля президент Украины Владимир Зеленский поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Стало известно, что возглавит ее Рустем Умеров, который сейчас занял должность секретаря Совета нацбезопасности и обороны, а до этого был министром обороны Украины и участвовал в предыдущих раундах переговоров.

В Кремле заявили, что Украине и России во время возможного третьего раунда переговоров придется обсудить ряд "сложных тем", в том числе и украинский и российский проекты меморандумов о прекращении огня.

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