Это оружие настолько дешевое, что его можно развернуть в водах сеткой из тысяч единиц.

Британский флот имеет секретное сенсорное оружие для охоты на российские подводные лодки. Технология с искусственным интеллектом, разработанная для отслеживания китов, теперь будет работать на морских дронах для защиты британских вод от угроз, пишет The Times.

Британские военные и спецслужбы имеют тысячи магнитных лент, записанных в течение 56 лет. Эти записи содержат уникальные акустические сигнатуры вражеских кораблей и подводных лодок. Их собирали специалисты по гидроакустике Королевского флота - "охотники за подводными лодками".

Сегодня, благодаря стремительному развитию технологий, эти архивные данные могут быть интегрированы в новейшую систему Lura - продукт европейской оборонной компании Helsing. Система позволяет буквально "освещать" океан, делая подводные угрозы видимыми для оборонцев.

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Lura: подводное "созвездие" наблюдения

Основой системы являются автономные мини-подводные лодки SG-1 Fathom со встроенными датчиками, которые способны находиться под водой до трех месяцев. Они бесшумно скользят в воде, не имея винтов, и анализируют звуки с помощью искусственного интеллекта.

"Lura обнаруживает, чтобы наши флоты могли сдерживать угрозы. Мы должны использовать новые технологии, чтобы идти в ногу с угрозами нашей критической инфраструктуре, национальным водам и образу жизни", - отметил Гундберт Шерф, соучредитель Helsing.

Обнаружение и идентификация

Система способна различать даже корабли одного класса по незначительным различиям в их акустической сигнатуре. Lura автоматически классифицирует звуки подводных лодок, танкеров, пассажирских судов и даже судов "теневого флота" - российских танкеров, пытающихся обойти санкции.

Сотни, а то и тысячи таких планеров могут быть развернуты по всему океану. Их можно разместить, например, в стратегическом регионе GIUK - между Гренландией, Исландией и Великобританией - для мониторинга прохода в Атлантику.

"Когда они что-то слышат - российскую подводную лодку или любой необычный шум - они всплывают и посылают сигнал. Один ничего не изменит, но они настолько дешевые, что можно развернуть сотни или тысячи. Они (враги) дважды подумают, прежде чем прорваться", - пояснил Ниал Картрайт, главный эксперт Helsing по технологиям.

Защита критической инфраструктуры

После недавних инцидентов с поврежденными подводными кабелями в Балтийском море опасения относительно безопасности возросли. В ноябре министр обороны Джон Гили даже позволил британской ударной подводной лодке приблизиться к российскому разведывательному судну "Янтарь", заподозрив его в шпионаже вблизи кабелей связи.

Система Lura открывает новую эру в подводном наблюдении - автономную, точную и оперативную. Благодаря акустическому анализу и искусственному интеллекту флот получает возможность реагировать на угрозы почти мгновенно, не полагаясь только на человеческую интуицию.

Морские дроны - новинки разработчиков

Ранее основатель и директор Инициативы "Отражение войны" Джулиан Макбрайд заявил, что дешевые морские дроны Украины совершили революцию в истории войн. Он напомнил, что в начале мая украинская военная разведка с помощью морского дрона "Магура-7" с ракетами AA-11 Archer уничтожила два истребителя Су-30 вблизи Новороссийска.

Главное управление разведки Минобороны Украины использует по меньшей мере два типа морских беспилотных дрононосцев для ударных операций в Черном море. В документальном фильме Артема Шевченко "Морской бой. Эпоха дронов" были показаны кадры с этими боевыми платформами.

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