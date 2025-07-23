Министр внутренних дел доложил президенту об обстоятельствах гибели Максима Казбана.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад министра внутренних дел Украины об обстоятельствах гибели командира Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Ярость" полковника Максима Казбана. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале глава государства.

Реагируя на трагедию Зеленский написал: "Тяжелая потеря. Сильный был воин, преданный Украине и защите нашего государства".

Президент напомнил, что Казбан воевал ради Украины еще с 2014-го в составе ДШВ, подразделения спецназначения Службы безопасности Украины. В 24-м году он возглавил "Ярость".

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"Неоднократно было за что благодарить бригаду под руководством полковника Казбана", - подчеркнул Зеленский.

В Донецкой области погиб командир объединенной штурмовой бригады "Ярость" - подробности

Как сообщал УНИАН, о гибели Максима Казбана стало известно вчера. В частности об этом написал в Facebook глава Нацполиции Иван Выговский. Он сообщил, что командир "Люти" погиб в этот день в ДТП в Донецкой области.

"Человек чести и слова. Мужества и силы духа. Тот, за кем шли сотни в самые тяжелые времена... Настоящий воин и патриот своей страны. Неописуемая боль и грусть...", - написал Выговский.

Никаких деталей трагического события он не раскрыл.

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