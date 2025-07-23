Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад министра внутренних дел Украины об обстоятельствах гибели командира Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Ярость" полковника Максима Казбана. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале глава государства.
Реагируя на трагедию Зеленский написал: "Тяжелая потеря. Сильный был воин, преданный Украине и защите нашего государства".
Президент напомнил, что Казбан воевал ради Украины еще с 2014-го в составе ДШВ, подразделения спецназначения Службы безопасности Украины. В 24-м году он возглавил "Ярость".
"Неоднократно было за что благодарить бригаду под руководством полковника Казбана", - подчеркнул Зеленский.
В Донецкой области погиб командир объединенной штурмовой бригады "Ярость" - подробности
Как сообщал УНИАН, о гибели Максима Казбана стало известно вчера. В частности об этом написал в Facebook глава Нацполиции Иван Выговский. Он сообщил, что командир "Люти" погиб в этот день в ДТП в Донецкой области.
"Человек чести и слова. Мужества и силы духа. Тот, за кем шли сотни в самые тяжелые времена... Настоящий воин и патриот своей страны. Неописуемая боль и грусть...", - написал Выговский.
Никаких деталей трагического события он не раскрыл.