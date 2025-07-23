Один из ведущих автомобильных экспертов заявил, что популярный хэтчбек может стать лучшей "идеальной классикой будущего" на рынке. По его словам, Volkswagen Golf R32 может выдержать испытание временем и быть ценным даже спустя годы, передает Express.
Известно, что производство модели R32 началось в 2002 году.
"Какой автомобиль, по вашему мнению, является идеальной классикой будущего? Я никогда не думал об этом до сегодняшнего дня, и мне кажется, что я сфотографировал идеальный классический автомобиль будущего раньше. Для меня это Volkswagen Golf R32. Как я уже говорил, я никогда не задумывался над этой темой. И, к сожалению, я задумался об этом уже после того, как фактически покинул этот автомобиль", - подчеркнул эксперт под никнеймом CapturingCars.
По словам специалиста, он работал с Volkswagen и ездил на нескольких R32, поэтому они являются действительно хорошими автомобилями.
"Я думаю, что я забыл. Я не ездил на них так давно, а сегодня сел за руль S3. Я нашел R32, который на шесть лет старше моей машины, и это было очень приятно. Я говорю об автомобиле, который вы можете приобрести за 8 000 - 10 000 фунтов стерлингов, (10-13 тысяч долларов - УНИАН) каким бы он ни был, и который может стоить таких денег в будущем. Я думаю, что R32 идеально подходит для этого", - добавил эксперт.
Как отметили в Express, R32 получил высокую оценку за сочетание превосходных характеристик и комфортной езды.
"Модель R32 также оснащена обновленным интерьером с дополнительными элементами, такими как алюминиевая отделка и спортивные сиденья", - подчеркнули в материале.
Автомобильные эксперты компании Parkers также высказались об этой модели:
"Вы получаете один из самых быстрых и мощных Гольфов, которые когда-либо производились, с 3,2-литровым V6 мощностью 250 л.с. и полным приводом для отличного сцепления с дорогой при любых условиях. Это хот-хэтч для джентльменов, а не для гонщиков, и даже сегодня он не уступает своими характеристиками".
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