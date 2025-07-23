По словам специалиста, этот автомобиль будет хорошо ехать при любых условиях на дороге.

Один из ведущих автомобильных экспертов заявил, что популярный хэтчбек может стать лучшей "идеальной классикой будущего" на рынке. По его словам, Volkswagen Golf R32 может выдержать испытание временем и быть ценным даже спустя годы, передает Express.

Известно, что производство модели R32 началось в 2002 году.

"Какой автомобиль, по вашему мнению, является идеальной классикой будущего? Я никогда не думал об этом до сегодняшнего дня, и мне кажется, что я сфотографировал идеальный классический автомобиль будущего раньше. Для меня это Volkswagen Golf R32. Как я уже говорил, я никогда не задумывался над этой темой. И, к сожалению, я задумался об этом уже после того, как фактически покинул этот автомобиль", - подчеркнул эксперт под никнеймом CapturingCars.

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По словам специалиста, он работал с Volkswagen и ездил на нескольких R32, поэтому они являются действительно хорошими автомобилями.

"Я думаю, что я забыл. Я не ездил на них так давно, а сегодня сел за руль S3. Я нашел R32, который на шесть лет старше моей машины, и это было очень приятно. Я говорю об автомобиле, который вы можете приобрести за 8 000 - 10 000 фунтов стерлингов, (10-13 тысяч долларов - УНИАН) каким бы он ни был, и который может стоить таких денег в будущем. Я думаю, что R32 идеально подходит для этого", - добавил эксперт.

Как отметили в Express, R32 получил высокую оценку за сочетание превосходных характеристик и комфортной езды.

"Модель R32 также оснащена обновленным интерьером с дополнительными элементами, такими как алюминиевая отделка и спортивные сиденья", - подчеркнули в материале.

Автомобильные эксперты компании Parkers также высказались об этой модели:

"Вы получаете один из самых быстрых и мощных Гольфов, которые когда-либо производились, с 3,2-литровым V6 мощностью 250 л.с. и полным приводом для отличного сцепления с дорогой при любых условиях. Это хот-хэтч для джентльменов, а не для гонщиков, и даже сегодня он не уступает своими характеристиками".

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее механики назвали самый надежный подержанный автомобиль, который почти не нуждается в ремонте. Речь идет о марке Toyota, автомобили которой лишь иногда приезжают на техосмотр и техническое обслуживание.

Также эксперт назвал надежный малолитражный автомобиль, с которым не сравнятся никакие конкуренты. Речь идет о Mini Cooper, пережившем ренессанс, когда BMW предоставил ему новую жизнь в начале 2000-х годов.

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