Продать доллар можно в среднем по курсу 41,50 грн, а евро - 48,50 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 23 июля, снизился на 2 копейки и составляет 42,00 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,50 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 17 копеек и составляет 49,23 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,50 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,69 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,60 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,15 грн/евро, а курс продажи - 48,94 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 23 июля, составляет 118 454 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 929 653 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил 23 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,77 гривни за доллар. То есть украинская валюта укрепилась на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,87 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 8 копеек.

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