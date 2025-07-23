Соглашение включает инвестиции Японии в США в области, имеющие отношение к нацбезопасности.

США заключили торговое соглашение с Японией. Сделка предусматривает введение 15%-ных пошлин на товары, импортируемые в Штаты из четвертой по величине экономики мира.

Издание Financial Times пишет, что президент США сказал, что Япония "откроет" свои рынки для американских автомобилей и риса, что было камнем преткновения во время переговоров.

"Мы только что заключили масштабное соглашение с Японией, возможно, самое крупное соглашение, которое когда-либо заключалось. Япония откроет свою страну для торговли, включая автомобили и грузовики, рис и некоторые другие сельскохозяйственные продукты, а также другие товары. Япония будет платить США взаимные пошлины в размере 15%", - написал Трамп на платформе Truth Social.

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В свою очередь премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что его страна снизит пошлины на авто до 15% без каких-либо квот на импорт.

"Следуя принципу "приоритет инвестиций над пошлинами", Япония и США достигли соглашения, которое будет выгодно для обеих сторон. Пошлины на автомобили и взаимные тарифы будут составлять 15%. Я искренне благодарю Дональда Трампа за его выдающееся лидерство. Благодарен министру Акадзаве и всем участникам с обеих сторон за их самоотверженные усилия. Вместе с президентом мы построим новую золотую эру для Японии и США", - написал японский премьер в соцсети Х.

По его словам, соглашение включает инвестиции Японии в США в области, имеющие отношение к национальной безопасности, как полупроводники, сталь, судостроение, авиация, энергетика и искусственный интеллект. К тому же Трамп объявил, что США и Япония создадут совместное предприятие по производству сжиженного природного газа на Аляске.

В то же время главный переговорщик Японии Рёсэй Акадзава заявил, что пошлины на сталь и алюминий в размере 50%, а также обязательства по расходам на оборону не включены в торговое соглашение.

Реакция автопроизводителей

Автомобильный сектор является опорой японской экономики и составляет основную часть ее торгового профицита с США в размере 63 млрд долларов.

После объявления о соглашении акции японских автопроизводителей резко выросли: Toyota и Honda подорожали более чем на 14 и 11% соответственно, а Subaru и Mazda - более чем на 17%.

Американские автомобильные концерны отреагировали на эту новость с осторожностью.

"Любая сделка, которая предусматривает более низкие пошлины на японский импорт, практически не содержащий американских компонентов, по сравнению с пошлинами, введенными на автомобили североамериканского производства с высоким содержанием американских компонентов, является плохой сделкой для американской промышленности и американских авторабочих", - заявил президент Американского совета по автомобильной политике, представляющего Ford, GM и Stellantis, Мэтт Блант.

Что происходит на рынках

Доллар торговался по 146,90 иены, поднявшись на 0,2% после падения на 0,5% в ходе предыдущей сессии.

Индекс доллара, который отслеживает курс американской валюты по отношению к основным валютам, практически не изменился и составил 97,48 после трехдневного падения. С момента первоначального объявления Трампа о введении пошлин индекс потерял 6,6%.

Японские акции поднялись до годового максимума после новостей о торговом соглашении. Кроме того, индекс Nikkei поднялся более чем на 3%, так как акции автопроизводителей резко выросли.

Отношения США и Японии – главные новости

Президент США Дональд Трамп ввел 10%-ые "взаимные пошлины" в отношении большинства стран мира, а также 50%-ные пошлины в целях нацбезопасности на сталь и алюминий и 25%-ные пошлины на авто и запчасти к ним. При этом Трамп заявил, что с 1 августа Вашингтон вводит 30% пошлины на товары из ЕС.

Вашингтон ранее объявил о заключении соглашения с Великобританией, а на прошлой неделе сообщили о достижении договоренности с Индонезией. Они также согласились снизить пошлины для Китая и объявили о заключении соглашений с Вьетнамом и Филиппинами. Япония стала крупнейшей экономикой, заключившей сделку с США с момента объявления Трампом о введении "взаимных" пошлин в апреле.

17 июля стало известно, что президент США заявил, что намерен отправить единое письмо более чем 150 странам с информацией о тарифных ставках, которые он планирует установить.

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