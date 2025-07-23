Своим ультиматумом Трамп лишь поощряет Путина попытаться захватить еще больше украинской территории, считает О'Брайен.

Выдвинув 50-дневный ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину, президент США Дональд Трамп фактически дал ему время на эскалацию. Такой подход главы Белого дома ослабляет обороноспособность Украины и играет на руку Кремлю. Такое мнение высказал профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюса в Шотландии Филлипс Пейсон О'Брайен в своей колонке на страницах The Atlantic.

По его словам, вместо того, чтобы решительно выступить против Путина, Трамп выдвинул свой 50-дневный ультиматум, который может даже не быть ультиматумом, если в конце концов Трамп откажется от своей угрозы ввести "очень строгие тарифы" против России.

"Как быстро поняли националистические комментаторы в России, Трамп предлагал Путину отличный стратегический подарок. Отчасти потому, что Трамп отказался вводить новые санкции после своей инаугурации в январе, а поставщики нашли способы обойти существующие, Россия теперь может производить больше ракет", - пишет он.

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Он отметил, что количество в более 700 беспилотников и ракет, которыми Россия может ударить по Украине только за одну ночь, было бы немыслимым в 2022 году, а между тем есть прогнозы, что российских средств нападения будет лететь по украинским городам еще больше.

По мнению О'Брайена, даже если Украина получит оружие для обороны, она не сможет сбить все те воздушные цели, которыми ее атакует Россия, и потери среди украинцев непременно будут расти.

На земле же Россия сможет постепенно захватывать маленькие куски территории Украины - даже ценой тысяч своих солдат, подчеркнул аналитик, и если Трамп реально планирует начать давление на РФ через 50 дней, то Путина этим он только побудит попытаться захватить за этот период больше территории.

О'Брайен предполагает, что в конце "50-дневной безнаказанной бомбардировки" Россия может даже согласиться на "мирное" соглашение, которое администрация Трампа предлагала несколько месяцев назад. Он напомнил: соглашение предусматривало, что россияне сохранят почти все захваченные украинские территории, США признают контроль России над Крымом, Украина потеряет перспективу вступления в НАТО, а также не получит никаких гарантий безопасности.

"Несмотря на то, что Украина выполнила все требования Трампа, добросовестно вела переговоры, демонстрировала лояльность к президенту США и воздерживалась от ударов по гражданским объектам России частично из уважения к Вашингтону, сейчас Киев видит: Белый дом фактически дарит Кремлю лето без санкций, позволяя совершать любые зверства", - пишет аналитик.

По его мнению, в этих условиях предложение президента Украины Владимира Зеленского поделиться с США украинскими дроновыми технологиями - это "своеобразная ставка, попытка удержать хоть какую-то поддержку".

"Ранее украинский лидер даже предложил Америке доступ к минеральным ресурсам страны. Соглашение формально действует, но поддержка Трампа остается крайне непредсказуемой, ведь помощь в борьбе свободного народа против внешней диктатуры больше не является приоритетом для США", - подытожил О'Брайен.

Позиция Трампа по Украине: мнения экспертов и политиков

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению бывшего советника Трампа Джона Болтона, президент США не заинтересован в поддержке Украины и пытается дистанцироваться от этого - как дипломатически, так и военно. Болтон отметил, что последние решения главы Белого дома свидетельствуют о его раздражении из-за вовлечения США в войну России с Украиной, которую он считает делом Европы. Экс-советник предположил, что Трамп формирует для себя выход из ситуации вокруг Украины, мол, он удовлетворил срочные потребности украинских защитников, но избежал долгосрочных обязательств.

В то же время министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро утверждает, что, заявив о готовности поставлять военную технику Украине, Трамп дал понять, на чьей он стороне в войне. По мнению министра, это является "несомненно, самым надежным признаком" того, что президент Соединенных Штатов "выбрал свою сторону и теперь решил поддержать Украину для достижения своей цели, которая была очень четкой с самого начала: прочный мир в Украине".

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