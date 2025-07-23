Продажа билетов на поезд открывается за 10 суток до отправления.

Государственная "Укрзализныця" с августа назначает поезд №209/210 сообщением Николаев - Ивано-Франковск. В составе поезда есть вагоны купе и плацкарт.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

Отправление из Николаева - с 1 августа, через день по нечетным числам в 15:54, прибытие в Ивано-Франковск - в 12:32 следующего дня.

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Отправление из Ивано-Франковска - со 2 августа, через день по четным числам в 13:05, прибытие в Николаев - в 09:24 следующего дня.

Отмечается, что маршрут движения будет проходить через станции Новый Буг, Долинская, им. Тараса Шевченко, Корсунь, Белая Церковь, Винница, Хмельницкий, Тернополь, Львов и другие.

Продажа билетов на поезд №209/210 Николаев - Ивано-Франковск открывается за 10 суток до отправления.

В УЗ отмечают, что жители Херсона также могут удобно воспользоваться этим поездом, подъехав в Николаев по дням курсирования поездами №319/320 Херсон - Николаев-Грузовой, №101/102 Херсон - Краматорск, №109/110 Херсон - Львов. А вернуться обратно в Херсон можно поездами по дням курсирования №110/109 Львов - Херсон, №320/319 Николаев-Грузовой - Херсон.

"Укрзализныця" - последние новости

Ранее компания улучшила сообщение Запорожья, Днепра и восточного Закарпатья со странами ЕС, назначив новый рейс поезда № 39/40 Запорожье - Чоп - Солотвино. Так, с 31 июля будет курсировать поезд №39/40 Запорожье - Чоп - Солотвино в новом удобном формате через Чоп.

С 11 июля УЗ назначила новый региональный поезд №826/825 Львов-Тернополь-Хмельницкий, который будет курсировать ежедневно, кроме вторника.

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