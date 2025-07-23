В то же время американский лидер считает, что Украина храбро обороняется в войне с РФ.

Президент Дональд Трамп предположил, что не каждый доллар, который США передали Украине, пошел на военную технику. Об этом он сказал на встрече с законодателями-республиканцами в Белом доме, его слова передает телеканал Fox News.

"Байден раздал оборудование или наличные на 350 миллиардов, хуже техники наличные. Поэтому когда-то мы хотим об этом узнать, правда же? Но они должны были купить собственное оборудование, хотя, знаете, есть ощущение, что не каждый доллар пошел на технику", - отметил американский лидер.

В свою очередь Трамп добавил, что украинцы храбро защищаются и смогут это делать и в будущем благодаря тому, что страны НАТО теперь покупают американское оружие.

"Наши крупные компании производят лучшую военную технику в мире и теперь они будут продавать ее, а те будут использовать. Даже те, кто против войны, как и я, говорят: "Ого, это неплохо, это довольно неплохо". Итак, они (украинцы - УНИАН) смогут защитить себя, мы больше не будем платить за это и я считаю, это очень важным", - подчеркнул президент США.

Помощь США для Украины - последние новости

В то же время 19 июля стало известно, что Палата представителей США одобрила продление военной помощи Украине. Член Палаты Дон Бейкон заявил, что 353 конгрессмена проголосовали за, в то же время 76 - против. Отмечается, что такая двухпартийная поддержка позволит продвинуть законопроект о помощи Украине HR4016 в Сенат.

Также CBS News сообщало, что Дональд Трамп рассматривает выделение нового финансирования для Украины. По данным издания, такое решение может быть сигналом для России, которая наносит удары по украинским городам с применением дронов и ракет.

По словам американских чиновников, президент США располагает 3,85 млрд долларов, оставшихся от президентских полномочий времен Байдена, поэтому эти деньги, возможно, станут источником для поддержки Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: