К счастью, все животные живы, хотя некоторые из них очень испугались.

В результате непогоды были повреждены ограждения и деревья в Киевском зоопарке. Об этом в своем эфире передает телеканал "Киев".

"Повреждены ограждения у альпак и у медведей, также стекло побило. Пятнадцать деревьев у нас легло", - заявил генеральный директор Киевского зоопарка Кирилл Трантин.

Сейчас все ветки и листья собираются работниками зоопарка. Листья используют как корм для животных, а остатками веток украшают вольеры. Животных, чьи дома получили повреждения, переселили в зимние вольеры.

Видео дня

Напомним, ранее в Киевском зоопарке показали, как животные спасаются от жары. Справиться с ней животным помогают пруды, озера, фонтаны, электропоилки, водопады, акваспинеры, распылители и бассейны.

Непогода в Киеве - что известно

Напомним, накануне столицу накрыла мощная буря с обильным дождем и сильным ветром. Из-за урагана в Киеве пострадали несколько человек, в том числе 13-летняя девушка. Медики их госпитализировали.

Как сообщил УНИАН, на Глубочицкой улице порывы ветра повалили строительный кран, обломки которого падали на землю со значительной высоты. Другими последствиями непогоды стали поломанные деревья и поврежденные автомобили. Из-за непогоды в столице затопило Троещинский рынок.

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