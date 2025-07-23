В новом сезоне шоу вернется квартет основных актеров.

Стартовало производство четвертого сезона популярного спортивно-комедийного сериала "Тед Лассо" (Ted Lasso). Об этом сообщил стриминговый сервис Apple TV+, опубликовав первый тизер.

Судя по всему, в новом сезоне шоу вернется квартет основных актеров - Джейсон Судейкис (Тед Лассо), Ханна Уэдингем (владелица клуба "Ричмонд" Ребекка), Джерем Свифт (помощник Ребекки Хиггинс) и Джуно Темпл (Кили Джонс). Также в продолжении появятся Брендан Хант (тренер Берд) и Бретт Голдштейн (футболист Рой Кент).

Как пишет ITC.ua, вышеупомянутые актеры заключили трехлетние соглашения о сотрудничестве. И данная информация фактически подтверждает слухи о трехсезонной арке новой главы "Теда Лассо".

Видео дня

Сообщается, что среди новичков в актерском составе: Грант Фили, который сыграл молодого Люка Скайуокера в сериале Disney+ "Оби-Ван Кеноби", а сейчас возьмет на себя роль сына Теда, Генри; Таня Рейнольдс ("Половое воспитание"), Джуд Мэк ("Снова в действии"), Фей Марсей ("Андор"), Рекс Хейз, Эйслинг Шарки ("Мир Юрского периода: Доминион") и Эбби Херн ("Моя леди Джейн"), которые сыграют в основном новых участников обновленной футбольной команды АФК "Ричмонд".

"Тед Лассо" 4 сезон - тизер

"Тед Лассо" - сюжет сериала

Сериал "Тед Лассо" рассказывает о тренере команды по американскому футболу из Канзаса, которого нанимают тренировать команду английской Премьер-лиги ФК "Ричмонд". Он не лучшим образом знаком с правилами, однако его оптимистичный настрой спасает положение.

Вместо того чтобы опираться на шаблоны спортивной драмы, "Тед Лассо" делает ставку на человечность, поддержку, самоиронию и силу оптимизма. Тед не только меняет команду, но и преображает людей вокруг: от игроков и персонала до тех, кто изначально был настроен против него.

Вас также могут заинтересовать новости: