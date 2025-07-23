С момента вступления в должность Трамп неоднократно менял позицию по российско-украинской войне, отметил Барро.

То, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности поставлять военную технику Украине, является четким сигналом, что он поддерживает ее в войне с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в Харькове во время интервью для BFMTV.

Министр отметил, что с момента вступления в должность Трамп неоднократно менял позицию относительно российско-украинской войны: в определенный период он сблизился с российским диктатором Владимиром Путиным, а президента Украины Владимира Зеленского критиковал. Однако теперь, похоже, глава Белого дома "выбрал сторону", считает Барро.

"Президент Трамп поставил Владимиру Путину 50-дневный ультиматум о прекращении огня под угрозой очень суровых санкций... Также он выразил готовность поставлять военную технику Украине", - рассказал французский министр.

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Последний пункт, по его мнению, является "несомненно, самым надежным признаком" того, что Трамп "выбрал свою сторону и теперь решил поддержать Украину для достижения своей цели, которая была очень четкой с самого начала: прочный мир в Украине".

Позиция Трампа по войне с Украине: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, недавно Трамп сделал важные заявления относительно войны в Украине. Он пообещал ввести вторичные пошлины против РФ и ее партнеров, если в течение 50 дней не будет соглашения по мирному урегулированию в Украине. В то же время глава Белого дома выразил надежду, что ему этого не придется делать.

По мнению военного обозревателя Гэмиша де Бреттона-Гордона, из-за этого ультиматума Трампа Европа изменила поведение не в пользу Украины. Мол, европейцы слишком расслабились и сосредоточили свое внимание на действиях Израиля в секторе Газа, но российская угроза от этого никуда не исчезла, и нет признаков, что Москва готова уступить американскому ультиматуму.

В то же время бывший советник американского президента Джон Болтон считает, что Трамп, похоже, больше заинтересован не в поддержке Украины в борьбе с российской агрессией, а в том, чтобы дистанцироваться от Украины - как дипломатически, так и военно. Экс-советник считает, что последние решения Трампа "демонстрируют его раздражение из-за вовлечения в войну между Украиной и Россией - войны, которую он считает делом Европы".

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