Гиперзвуковая ракета Tayfun Block-4 стала символом новой военной амбиции Турции, бросив вызов российским аналогам и укрепив позиции Анкары на глобальном рынке вооружений.

На международной выставке вооружений IDEF 2025 в Стамбуле совершила прорыв в военной инженерии, представив свою первую гиперзвуковую баллистическую ракету Tayfun Block-4, которая, по заявлениям разработчиков, опережает по ряду характеристик российский "Кинжал", сообщает Anadolu.

Tayfun Block-4 - это новейшая гиперзвуковая модификация уже известной ракеты Tayfun, которая и до этого была самой дальнобойной в турецком арсенале. Ракета имеет вес более 7 тонн, длину около 10 метров и диаметр 938 мм.

Основные характеристики:

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Дальность поражения: до 3000 км.

Скорость: более 6000 км/ч.

Точность: отклонение не превышает 5 метров.

Боевая часть: многоцелевая - способна уничтожать ПВО, командные пункты, военные ангары и стратегические объекты.

Для сравнения: российский "Кинжал", который активно использовался против Украины, имеет заявленную дальность около 2000 км, а точность и гиперзвуковые характеристики неоднократно ставились под сомнение независимыми экспертами.

Кроме Tayfun Block-4, турецкая компания Roketsan представила и другие новинки:

Atmaca - противокорабельная ракета;

Gokbora - ракета класса "воздух-воздух";

300 Er - баллистическая ракета воздушного базирования.

Турция испытывает новое оружие

Ранее в Турции оборонная компания Roketsan провела уже третий испытательный пуск баллистической ракеты Tayfun. По неофициальным данным, дальность полета такой ракеты может составлять до 1000 километров.

Впоследствии стало известно, что турецкая компания Aselsan испытала собственную систему противодействия зенитным ракетам с инфракрасными головками самонаведения YILDIRIM-100.

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