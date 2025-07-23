Оккупанты атаковали детей с БпЛА.

В результате российских атак на Херсонщине погибла женщина, двое детей получили взрывные и черепно-мозговые травмы. Об этом утром сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

"Россияне убили женщину в Днепровском районе Херсона. Из-за очередного вражеского обстрела смертельные ранения получила 66-летняя херсонка", - отметил он.

Чуть позже Прокудин добавил, что этой ночью россияне атаковали с БПЛА двух детей в селе Зоровка Белозерской громады.

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"Под вражеский удар попали мальчик и девочка, которым по 13 лет. Они получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы", - рассказал Прокудин.

По его информации, бригада "скорой" оказала детям всю необходимую медпомощь на месте.

Ситуация на Херсонщине - последние новости

Как сообщал УНИАН, Херсонщина находится под постоянными атаками оккупантов. Российские военные бьют по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области. 1 июля захватчики ударили даже по больнице в Херсоне. В результате чего здание заведения было просто разбито. Тогда сообщалось, что среди пострадавших пятеро пациентов и три медицинские сестры.

В то же время военнослужащий Станислав Бунятов рассказывал, что россияне придумали подлый способ охоты на спасателей в Херсоне. По его словам, захватчики пользуются сильной жарой в регионе, чтобы выманивать пожарные экипажи под свои удары.

"Поджигают траву или дома в частном секторе, ждут машину ГСЧС - и бьют по ней ударными дронами", - объяснил Бунятов.

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