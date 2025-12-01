Вся капуста, кроме белокочанной, выросла в цене.

Оптовые цены на помидоры в Украине за неделю выросли с 35-60 до 50-100 грн/кг, в то время как диапазон цен на огурцы расширился со 100-140 до 70-160 грн/кг.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Среди других овощей подешевела белокочанная капуста - с 8-10 до 7-10 грн/кг. А вот остальные виды капусты подорожали. Так, цена пекинской изменилась с 15-25 до 22-25 грн/кг, цветной - с 25-30 до 25-38 грн/кг, синей - с 17-20 до 20-30 грн/кг. Больше всего выросла стоимость брокколи - с 35-45 до 50-60 грн/кг.

Видео дня

Верхний порог цен снизился на одну гривну у таких овощей борщевого набора, как свекла - с 8-10 до 8-9 грн/кг, морковь - с 8-11 до 8-10 грн/кг и репчатый лук - с 7-10 до 7-9 грн/кг.

Цена килограмма картофеля за неделю не изменилась, им торгуют в диапазоне от 8 до 12 гривень.

С прошлого понедельника подешевели баклажаны - с 85-95 до 80-90 грн/кг и более ощутимо кабачки - с 65-75 до 50-60 грн/кг. При этом сладкий перец прибавил в цене - с 80-100 до 95-135 грн/кг.

Во фруктовом сегменте подешевели мандарины - с 60-120 до 55-85 грн/кг. Верхний потолок цен на яблоки опустился - с 20-45 до 20-35 грн/кг, а на сливы - резко вырос - с 20-50 до 25-80 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов

Дешевые цены на овощи борщевого набора соответствуют предварительным прогнозам экспертов. Так, президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник сообщил, что цены на картофель, морковь, свеклу, лук и капусту будут оставаться низкими до конца текущего года или даже января месяца следующего.

Но на те продукты питания, которые украинцы активно используют во время приготовления рождественских блюд или выставляют на стол, цены начнут ощутимо расти уже со второй декады декабря. Экономист Олег Пендзин спрогнозировал этот рост в пределах 10%.

Вас также могут заинтересовать новости: