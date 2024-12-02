Оксфордский словарь назвал слово 2024 года - "brain rot" (гниение мозга). Оно отражает беспокойство относительно бесконечного скроллинга в социальных сетях и популярности некачественного контента, пишет The Guardian.
Brain rot - ухудшение психического или интеллектуального состояния человека, что является результатом чрезмерного потребления контента, который считается тривиальным или несложным. Первое использование словосочетания датировано 1854 годом. Его употреблял Генри Дэвида Торо в своей книге "Уолден".
В этом году brain rot снова стал популярным. Словосочетание используют для отражения беспокойства о влиянии потребления чрезмерного количества низкокачественного онлайн-контента.
Среди слов-номинантов также были:
- demure - сдержанное или ответственное поведение;
- dynamic pricing - когда цена на товар или услугу меняется в соответствии со спросом;
- lore - совокупность фактов и справочной информации, связанной с кем-то или чем-то;
- romantasy - жанр художественной литературы, сочетающий в себе романтику и фэнтези;
- slop - низкокачественный контент в интернете, созданный с помощью искусственного интеллекта.
Сообщается, что за brain rot проголосовало более 37 тысяч человек. Издательство Оксфордского университета приняло во внимание голосование общественности, а также публичные комментарии и другие аналитические материалы, прежде чем объявить победителя.