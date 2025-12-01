В 'ПриватБанке' подорожала валюта: свежий курс доллара и евро на понедельник

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,55 грн, а евро - 49,51 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 1 декабря, подорожал на 8 копеек и составляет 42,45 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 5 копеек и составляет 49,35 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,85 гривни, а евро - по курсу 48,35 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник вырос на 18 копеек и составляет 42,55 гривни. Курс евро при оплате картой 1 декабря подешевел на 25 копеек и составляет 49,51 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 1 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,27 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 8 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,89 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 2 копейки.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что курс доллара с 1 по 7 декабря будет находиться в пределах 42,2-42,7 гривни на межбанке и 42,3-42,8 гривни на наличном рынке. Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине до 7 декабря будут стоить 4230-4280 гривень, а 1000 долларов в гривнах обойдутся украинцам с 42300-42800 гривень.

Вас также могут заинтересовать новости: