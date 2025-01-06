Словом года стал неологизм, обозначающий "принудительную мобилизацию по ускоренной процедуре".

Словом 2024 года по версии словаря современного украинского языка и сленга "Мислово" стало слово "бусификация" - неологизм, который обозначает принудительную мобилизацию по ускоренной процедуре, сообщает сайт "Мислово".

"Термин указывает на проблемы с мобилизацией, когда количественные показатели преобладают над качественными, а права человека (иногда вместе со здравым смыслом) отходят на второй план", - считает редакция сайта.

Также там объяснили, что это слово образовалось от корня "бус" в значении "микроавтобус" и суффиксоида "-ификация", который указывает на действие, преобразование (от лат. facio - "делаю") по тому же принципу, что и "русификация" или "верификация".

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На звание "слово года" претендовали и другие слова, почти все из которых "связаны с российской войной на уничтожение Украины". На сайте перечислили их:

ССО (самовольное оставление части) - из-за неэффективной организации и управления войсками, в том числе и бусификации, ССО приобрело в прошлом году массовый и угрожающий характер;

Курская операция - самая успешная украинская военная операция прошлого года, которая всколыхнула мировое инфопространство и подтвердила субъектность Украины;

усталость - закономерный результат войны на истощение, которую ведет против Украины Российская Федерация;

переговоры - желание переговоров с целью достижения перемирия или замораживания как результат истощения от войны;

МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия) - скандал с МСЭК и прокурорами как показатель институционализированной коррупции в Украине;

популизм - в связи с программами "национальный кэшбек" и "тысяча Зеленского" и началом разговоров о выборах;

Магура - морской дрон как символ развития беспилотных систем, который изменил баланс сил в Черном море;

лалохезия - использование ругани для снятия боли или стресса;

квадроберы - представители детской субкультуры, которые копируют животных.

Отмечается, что словарь "Мыслово" создан в 2012 году "с целью фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка". Слова и определения к ним присылают пользователи. "Мыслово" выбрало слово года двенадцатый раз.

Также на сайте напомнили, что словом 2023 года стала "мобилизация".

"Бусификация": последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, нардеп Егор Чернев признал, что в Украине процветает "бусификация". Говоря на эту резонансную тему, он сообщил, что профильный парламентский комитет неоднократно вызывал на свои заседания представителей министерства обороны из-за таких случаев.

В конце 2024 года в "Слуге народа" высказались о "бусификации" и снижении мобилизационного возраста. Председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что в Украине необходимо искоренять такое явление, как "бусификация". Она сказала, что служить в украинском войске - это честь, поэтому привлекать людей в армию нужно через рекрутинг, а не через ту мобилизацию, "которую мы иногда можем видеть и нам стыдно становится".

Омбудмен Дмитрий Лубинец заявлял, что в Украине становится меньше случаев физической "бусификации", мол, стало понятно, что такой подход не работает, но отдельные факты нарушения прав граждан Украины по направлению мобилизации остаются.

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