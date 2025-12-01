США дистанцируются от темы Тайваня. В том числе, советуют Японии быть осторожней в выражениях (в конце ноября, после телефонного разговора с Си, президент США позвонил премьеру Японии и призвал смягчить риторику относительно Тайваня) и абсолютно не протестуют против активности КНР в Южно-Японском море.

Одновременно КНР дистанцируется от темы Венесуэлы (Китай – ее крупнейший кредитор, который за последние 25 лет предоставил ей вооружения на сумму более 30 млдр долларов, и который также импортирует ее нефть). В том числе, не шлет никаких сигналов о готовности защищать там свои политические интересы. И не протестует против активности США у берегов данного государства.

Вы не заметили удивительное совпадение процессов?

В обоих случаях критики политики, соответственно, Вашингтона и Пекина могут говорить о слабой позиции, уступках и о том, что "раньше такого не было". Но загвоздка в том, что уступки - синхронны.

Поэтому тут два варианта:

1. Либо это просто нежелание поднимать ставки перед продолжением переговоров о фактическом создании G2.

2. Либо это контуры первого геополитического "договорняка". Ведь удержать Тайвань для США становится проблематичным, тянуть Венесуэлу, в свою очередь, становится проблематичным для КНР.

Что это в реальности? Можно будет оценить уже в конце января, после встречи Трампа и Си.

При первой опции, обе темы будут подняты. Результатом может быть, как переход к опции 2, так и выработка неких компромиссов.

Во втором случае развязка, как минимум, по Венесуэле, наступит до марта 2026-го года. Не обязательно вторжением. Могут быть уступки Мадуро по работе PDVSA в СП - то есть, фактической отмене нормы по государственному участию Венесуэлы в нефтяном бизнесе, которые были введены еще Чавесом (и из-за которых тот самый Чавес из "прогрессивного лидера" в глазах США стал "диктатором").

Но второй случай так же несет риски и для многих региональных узлов и противоречий. Варианты "договорняков" крайне неприятны и ограничивают поле маневров. Но этот же процесс усиливает значение и вес региональных коалиций. В том числе, достаточно разношерстных по набору ключевых внешнеполитических партнеров-участников.

Одним словом, начало 2026 года будет богатым на события.