Их можно есть сырыми или жареными.

Семечки подсолнечника — это широко доступный и популярній снек, который к тому же, очень полезен для организма. Портал verywellhealth.com рассказывает о 9 самых полезных способах ввести семечки подсолнечника в свой рацион.

1. Сырые

Это дин из самых простых способов насладиться ими и получить все их полезные свойства, включая витамин Е, магний и полезные жиры, утверждают исследования. Сырые семечки подсолнечника можно покупать как очищенными, так и неочищенными. Очищенные семечки — самый удобный выбор, так как их можно добавлять в салаты, овсянку или йогурт. Неочищенные семечки, с другой стороны, подходят для более осознанного перекуса, поскольку вам нужно разламывать каждую семечку, что естественным образом замедляет темп еды.

2. Слегка обжаренные

Некоторые исследования показывают, что обжаривание семечек может увеличить содержание антиоксидантов. Обжаривание также придает им уникальный хруст и усиливает их аромат. Выбирайте несоленые или слабосоленые сорта, чтобы контролировать содержание натрия, или обжарьте их дома, добавив немного оливкового масла или чесночного порошка для вкуса.

Видео дня

3. В салатах

Добавьте одну-две столовые ложки очищенных, сырых или слегка обжаренных семян для дополнительной текстуры, клетчатки, белка и витамина Е.

Семечки подсолнечника хорошо сочетаются с такими ингредиентами, как авокадо, жареный нут, сушеная клюква или цитрусовая винегретная заправка.

4. В домашней смеси "Трейл микс"

Они хорошо сочетаются с самыми разными продуктами, такими как крендели, кусочки темного шоколада, грецкие орехи, кешью и сухофрукты, такие как клюква, изюм или курага. Вы даже можете добавлять смесь из семян подсолнечника в овсянку или гранолу по утрам для получения антиоксидантов, витаминов и минералов.

5. В смузи

Добавление семян подсолнечника в смузи — простой способ добавить кремовую консистенцию, полезные жиры и белок без использования молочных продуктов. Их мягкий ореховый вкус хорошо сочетается с фруктами, зеленью или смесями на основе какао.

6. Для приготовления подсолнечного масла

Это альтернатива арахисовому или миндальному маслу, идеально подходящая для людей с аллергией.

Добавьте жареные или сырые очищенные семечки подсолнечника в кухонный комбайн и измельчите до однородной массы. При желании добавьте немного оливкового масла или щепотку соли для текстуры и вкуса.

7. В энергетических батончиках

Семечки подсолнечника — идеальный ингредиент для домашних энергетических закусок, которые дадут вам энергию между приемами пищи.

Смешайте семена подсолнечника с овсяными хлопьями, ореховой или семенной пастой, изюмом, финиками или медом, посыпьте корицей или какао-порошком, а затем скатайте небольшие шарики. Выпекать их не нужно, так как они слипаются и хорошо хранятся в холодильнике несколько дней.

8. Добавление в тесто

Добавление семян подсолнечника в тесто для блинов, вафель или маффинов придаст им питательную хрустящую текстуру и увеличит количество полезных жиров, белков и минералов. Они особенно хорошо сочетаются с тестом на основе цельнозерновой или овсяной муки.ю

Вы также можете посыпать выпечку дополнительными семенами перед приготовлением для золотистой, поджаристой корочки.

9. Пророщенные

Проращивание — это процесс, который, как доказано, улучшает усвояемость и усвояемость питательных веществ в семенах. Чтобы прорастить семена подсолнечника, используйте сырые, очищенные, необжаренные семена, специально предназначенные для проращивания.

Ранее диетологи рассказали, какие семечки полезнее - подсолнечные или тыквенные.

Вас также могут заинтересовать новости: