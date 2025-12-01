Артистка находится в отношениях с Валентином три года.

Известная украинская певица Наталья Могилевская, которая ранее засветилась с обручальным кольцом и подогрела слухи о свадьбе, показала отдых с возлюбленным.

В своем Instagram артистка опубликовала ролик с живописного места у гор. Именно там Наталья со своим избранником Валентином провели время вместе и готовили вкусные блюда.

"Вдвоем с любимым. Вокруг горы - и ни души. Это был самый прекрасный день отдыха между концертами. Спасибо тебе, дорогой, за спокойствие, защиту и самый вкусный обед в мире", - подписала видео Могилевская.

Что известно о личной жизни Натальи Могилевской

В 2004 году Наталья впервые вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Чалого. Однако через год пара развелась. Позже певица вышла замуж за Егора Долинина, с которым прожила в браке пять лет.

Во время полномасштабной войны Могилевская познакомилась с Валентином. Влюбленные официально не заключали брак, но вместе воспитывают двух приемных дочерей Мишель и Софию.

Напомним, ранее Наталья Могилевская рассказала о жестких ограничениях, в которых воспитывает своих дочерей.

