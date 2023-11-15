Слово "галлюцинация", получило новое дополнительное определение, касающееся ИИ, производящего ложную информацию.

Кембриджский словарь назвал словом 2023 года слово "галлюцинация", поскольку этот термин получил новое дополнительное определение, касающееся искусственного интеллекта (ИИ), производящего ложную информацию.

Как пишет Independent, традиционное определение "галлюцинации" — это ощущение, будто вы видите, слышите, чувствуете или чувствуете запах чего-то несуществующего, обычно из-за состояния здоровья или из-за того, что вы приняли наркотик.

Новое дополнительное определение в Кембриджском словаре звучит так: "Когда искусственный интеллект (= компьютерная система, обладающая некоторыми качествами, присущими человеческому мозгу, например, способность производить речь так, как будто она человечна) галлюцинирует, он производит ложную информацию".

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Это стало следствием всплеска интереса к инструментам искусственного интеллекта (ИИ), таким как ChatGPT, при этом внимание общественности сместилось в сторону ограничений ИИ и возможности их преодоления.

Инструменты искусственного интеллекта, особенно те, которые используют большие языковые модели, доказали свою способность генерировать правдоподобную прозу, но часто делают это с использованием ложных, вводящих в заблуждение или вымышленных "фактов".

"ИИ великолепно справляется с обработкой огромных объемов данных для извлечения конкретной информации и ее консолидации. Но чем более оригинальными вы просите их быть, тем больше вероятность, что они сбьются с пути", - отмечают языковеды.

Отмечается, что галлюцинации ИИ уже оказали влияние на реальный мир.

Так, американская юридическая фирма использовала ChatGPT для юридических исследований, в результате которых в суде упоминались вымышленные дела.

А в собственном рекламном видеоролике Google для своего чат-бота Bard инструмент искусственного интеллекта допустил фактическую ошибку в отношении космического телескопа Джеймса Уэбба.

Новое определение иллюстрирует растущую тенденцию антропоморфизировать технологию искусственного интеллекта, используя человеческие метафоры, когда мы говорим, пишем и думаем о машинах, подчеркивает нашу готовность приписывать ИИ человеческие качества.

Какие слова были популярны в 2022 году

Один из старейших словарей английского языка Collins признал permacrisis ("пермакризис") словом 2022 года. Это существительное определяется как "длительный период нестабильности и отсутствия безопасности".

Что касается Украины, то согласно отчету Google, в 2022 году украинские пользователи искали ответ на вопрос, что такое swift и паляница, интересовались Алексеем Арестовичем, смертью российского политика Владимира Жириновского и многими другими вещами.

С началом полномасштабной войны поисковым запросом, который показал наибольший рост, стал "Карта повітряних тривог", за ним – "Новини України" и "єДопомога".

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