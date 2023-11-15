Кембриджский словарь назвал словом 2023 года слово "галлюцинация", поскольку этот термин получил новое дополнительное определение, касающееся искусственного интеллекта (ИИ), производящего ложную информацию.
Как пишет Independent, традиционное определение "галлюцинации" — это ощущение, будто вы видите, слышите, чувствуете или чувствуете запах чего-то несуществующего, обычно из-за состояния здоровья или из-за того, что вы приняли наркотик.
Новое дополнительное определение в Кембриджском словаре звучит так: "Когда искусственный интеллект (= компьютерная система, обладающая некоторыми качествами, присущими человеческому мозгу, например, способность производить речь так, как будто она человечна) галлюцинирует, он производит ложную информацию".
Это стало следствием всплеска интереса к инструментам искусственного интеллекта (ИИ), таким как ChatGPT, при этом внимание общественности сместилось в сторону ограничений ИИ и возможности их преодоления.
Инструменты искусственного интеллекта, особенно те, которые используют большие языковые модели, доказали свою способность генерировать правдоподобную прозу, но часто делают это с использованием ложных, вводящих в заблуждение или вымышленных "фактов".
"ИИ великолепно справляется с обработкой огромных объемов данных для извлечения конкретной информации и ее консолидации. Но чем более оригинальными вы просите их быть, тем больше вероятность, что они сбьются с пути", - отмечают языковеды.
Отмечается, что галлюцинации ИИ уже оказали влияние на реальный мир.
Так, американская юридическая фирма использовала ChatGPT для юридических исследований, в результате которых в суде упоминались вымышленные дела.
А в собственном рекламном видеоролике Google для своего чат-бота Bard инструмент искусственного интеллекта допустил фактическую ошибку в отношении космического телескопа Джеймса Уэбба.
Новое определение иллюстрирует растущую тенденцию антропоморфизировать технологию искусственного интеллекта, используя человеческие метафоры, когда мы говорим, пишем и думаем о машинах, подчеркивает нашу готовность приписывать ИИ человеческие качества.
Какие слова были популярны в 2022 году
Один из старейших словарей английского языка Collins признал permacrisis ("пермакризис") словом 2022 года. Это существительное определяется как "длительный период нестабильности и отсутствия безопасности".
Что касается Украины, то согласно отчету Google, в 2022 году украинские пользователи искали ответ на вопрос, что такое swift и паляница, интересовались Алексеем Арестовичем, смертью российского политика Владимира Жириновского и многими другими вещами.
С началом полномасштабной войны поисковым запросом, который показал наибольший рост, стал "Карта повітряних тривог", за ним – "Новини України" и "єДопомога".