Путин превращает школьные классы в армейские полигоны, - WSJ

Система образования в России претерпевает значительные изменения - в учебную программу с самых младших классов включаются военная подготовка и темы, связанные с войной в Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что Кремль дал понять, что война в Украине может длиться годами. Аналитики считают, что военно-идеологическая обработка направлена отчасти на воспитание поколения милитаризованных патриотов, которые признают российское государство высшей властью и без вопросов откликнутся на будущий призыв к оружию.

"Если взять детей школьного возраста и правильно их индоктринировать, то они станут более дешевыми и эффективными солдатами для любой войны, которую вы можете запланировать в будущем", - сказала политолог Екатерина Шульман, описывая логику Кремля.

Важно, что ключевую роль в этой кампании играют действующие военнослужащие, которые теперь обучают школьников обращению с оружием и приемам самообороны.

Отмечается, что многие родители поддерживают эти изменения. Но другие, а также учителя и эксперты в области образования, предупреждают, что такая идеологическая обработка может привести к появлению ура-патриотического, беспрекословно подчиняющегося поколения, которое продолжит российскую военную политику.

Зомбирование детей в РФ

Игрушечная копия иранского беспилотника "Шахед", который Россия активно использует для атак на Украину, продаётся детям на российском сайте электронной коммерции. В описании указано, что товар "подходит для детей от 6 лет и старше", и утверждается, что он развивает "координацию, точность и воображение". Также он описывается как "идеальный подарок для юных патриотов и будущих покорителей неба".

