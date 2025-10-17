Издание считает, что Путина заставило вернуться к диалогу заявление Трампа о возможности получения Украиной ракет Tomahawk.

Несколько месяцев назад президент США Дональд Трамп устроил для российского диктатора Владимира Путина торжественный прием на Аляске, но эта встреча не помогла главе Белого дома добиться ощутимых результатов в своих усилиях по заключению мирного соглашения по Украине. Поэтому, новая встреча лидеров этих двух стран неизбежно вызовет сравнение с проваленным саммитом на Аляске, пишет CNN.

Издание предполагает, что президент США, окрыленный своими достижениями в посредничестве заключения перемирия в Газе и освобождении израильских заложников, считает, что его успех на Ближнем Востоке, несмотря на все прогнозы, поможет положить конец войне между Россией и Украиной.

В статье подчеркивается, что каким образом это произойдет, остается непонятным. Кремль не демонстрирует никаких признаков того, что готов пойти на компромисс. Несмотря на рост потерь на поле боя и усиление атак украинских дронов на энергетическую инфраструктуру, что вызывает дефицит топлива по всей стране, Россия последовательно отвергает возможность окончания войны в Украине, пока не достигнет поставленных целей.

Издание отмечает, что среди требований, которые выдвигает Россия Украине - установление контроля над большими территориями аннексированной Украины, которые еще не оккупированы и введение строгих военных и внешнеполитических ограничений для послевоенной Украины, что фактически подчинит Киев воле Москвы.

Указывается, что ничто из последнего телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным не указывает на то, что что-то из этого изменилось.

При этом, в материале есть предположение, что за последние 9 месяцев второго президентства Дональда Трампа Кремль уже понял, что предложение личного участия и перспектива краткосрочной победы могут быть столь же эффективными, как и любой болезненный компромисс.

По мнению издания, главу Кремля заставил вернуться к диалогу с главой Белого дома тот факт, что в Вашингтоне в пятницу, 17 октября, собрались украинские чиновники для обсуждения вопроса о получении ракет Tomahawk.

Также в материале отмечается, что в Москве считают, что сама лишь перспектива прогресса в мирных переговорах может быть достаточной, чтобы побудить Трампа, который стремится к соглашению, отказаться от своих военных угроз.

Телефонный разговор Трампа и Путина: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что бывший посол США в Украине Уильям Тейлор считает, что внезапная готовность Путина к диалогу указывает о его обеспокоенности поставками ракет "Томагавк" в Украину. Тейлор отметил, что Трамп держит карты в руках, и Путин это знает. Эксперты и ветераны дипломатии увидели в поступке Путина попытку задержать решительные действия перед переговорами.

Также мы писали, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что личная встреча Путина и Трампа может состояться "в течение двух недель или чуть позже". Он также заявил, что решение о проведении саммита Россия - США в Венгрии "принимали обоюдно". Песков подчеркнул, что Путин "предельно ясно изложил Трампу позицию РФ по "Томагавкам".

