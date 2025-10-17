Несколько месяцев назад президент США Дональд Трамп устроил для российского диктатора Владимира Путина торжественный прием на Аляске, но эта встреча не помогла главе Белого дома добиться ощутимых результатов в своих усилиях по заключению мирного соглашения по Украине. Поэтому, новая встреча лидеров этих двух стран неизбежно вызовет сравнение с проваленным саммитом на Аляске, пишет CNN.
Издание предполагает, что президент США, окрыленный своими достижениями в посредничестве заключения перемирия в Газе и освобождении израильских заложников, считает, что его успех на Ближнем Востоке, несмотря на все прогнозы, поможет положить конец войне между Россией и Украиной.
В статье подчеркивается, что каким образом это произойдет, остается непонятным. Кремль не демонстрирует никаких признаков того, что готов пойти на компромисс. Несмотря на рост потерь на поле боя и усиление атак украинских дронов на энергетическую инфраструктуру, что вызывает дефицит топлива по всей стране, Россия последовательно отвергает возможность окончания войны в Украине, пока не достигнет поставленных целей.
Издание отмечает, что среди требований, которые выдвигает Россия Украине - установление контроля над большими территориями аннексированной Украины, которые еще не оккупированы и введение строгих военных и внешнеполитических ограничений для послевоенной Украины, что фактически подчинит Киев воле Москвы.
Указывается, что ничто из последнего телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным не указывает на то, что что-то из этого изменилось.
При этом, в материале есть предположение, что за последние 9 месяцев второго президентства Дональда Трампа Кремль уже понял, что предложение личного участия и перспектива краткосрочной победы могут быть столь же эффективными, как и любой болезненный компромисс.
По мнению издания, главу Кремля заставил вернуться к диалогу с главой Белого дома тот факт, что в Вашингтоне в пятницу, 17 октября, собрались украинские чиновники для обсуждения вопроса о получении ракет Tomahawk.
Также в материале отмечается, что в Москве считают, что сама лишь перспектива прогресса в мирных переговорах может быть достаточной, чтобы побудить Трампа, который стремится к соглашению, отказаться от своих военных угроз.
Телефонный разговор Трампа и Путина: последние новости
Ранее УНИАН сообщал, что бывший посол США в Украине Уильям Тейлор считает, что внезапная готовность Путина к диалогу указывает о его обеспокоенности поставками ракет "Томагавк" в Украину. Тейлор отметил, что Трамп держит карты в руках, и Путин это знает. Эксперты и ветераны дипломатии увидели в поступке Путина попытку задержать решительные действия перед переговорами.
Также мы писали, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что личная встреча Путина и Трампа может состояться "в течение двух недель или чуть позже". Он также заявил, что решение о проведении саммита Россия - США в Венгрии "принимали обоюдно". Песков подчеркнул, что Путин "предельно ясно изложил Трампу позицию РФ по "Томагавкам".