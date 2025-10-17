Эксперты видят типичный сценарий Путина "выиграть время", тогда как Украина стремится превратить угрозу "Томагавками" в реальное дипломатическое давление.

Накануне встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, Дональд Трамп объявил о запланированном втором саммите с Владимиром Путиным в Будапеште "в течение следующих двух недель".

Как пишет Kyiv Post, это заявление сразу же вызвало тревогу среди экспертов и ветеранов дипломатии, которые увидели в этом типичный сценарий Путина - задержка решительных действий перед переговорами.

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор считает, что внезапная готовность Путина к диалогу сигнализирует о его обеспокоенности поставками ракет "Томагавк" в Украину.

"Трамп держит карты в руках, и Путин это знает", - подчеркнул дипломат, отметив, что угроза мощным вооружением и санкциями влияет на российского лидера сильнее любых предыдущих переговоров.

В то же время Зеленский в Вашингтоне подчеркнул, что Украина рассчитывает на силу и справедливость как ключ к давлению на Кремль: "Россия поспешит возобновить диалог только тогда, когда слышит о "Томагавках". Президент Украины также заявил, что запрос на дальнобойные ракеты уже работает как мощный дипломатический рычаг.

Критики в Конгрессе и аналитики выражают скептицизм. Высокопоставленные демократы осуждают инициативу Трампа как "награждение Путина" за агрессию, тогда как республиканцы критикуют затягивание решений по военной помощи Киеву.

Эксперты предупреждают, что основная стратегия Путина - выиграть время и продолжить захват территории Украины, пока США откладывают решающие шаги.

"Создается впечатление, что история повторяется", - предупредил один политический аналитик, отметив закономерность, когда Трамп "готов выразить свою поддержку Украине" угрозами, но Путину "каким-то образом удается его успокоить и выиграть больше времени".

Центральный вопрос остается открытым: превратится ли поставка "Томагавков" в реальный рычаг давления на Россию, или же Кремль снова использует дипломатическую паузу для оттягивания решительных шагов, критически важных для Киева. Все ожидают пятничной встречи Зеленского и Трампа, которая должна прояснить, станут ли ракеты ключевым инструментом в дипломатии.

Саммит в Будапеште

Вчера Трамп объявил, что договорился с Путиным встретиться в Будапеште. Когда именно это произойдет, он не уточнил, но добавил, что саммит может состояться в течение следующих двух недель.

Зато президент Украины Владимир Зеленский и его команда были удивлены заявлением президента США Дональда Трампа о договоренности с Владимиром Путиным провести новую встречу в Венгрии, сообщает Axios.

