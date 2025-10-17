О маршруте полета Путина в Венгрию конкретной информации пока нет.

Встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Будапеште может состояться "в течение двух недель или чуть позже". Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

"Встреча, действительно, может состояться в течение двух недель или чуть позже… Это общее понимание, что не нужно ничего откладывать в долгий ящик", - заявил Песков.

Он также заявил, что решение о проведении саммита Россия — США в Венгрии "принималось обоюдно".

Видео дня

По его словам, встреча будет готовиться поэтапно, поскольку нужно решить много вопросов. Их начнут прорабатывать глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.

"Сначала созвонятся и встретятся они, начнут обсуждать все вопросы. Вопросов много, нужно определить команды и так далее. Поэтому все будет поэтапно", - сказал Песков.

Он также заявил, что о маршруте полета Путина в Венгрию конкретной информации пока нет.

Комментируя телефонный разговор Трампа и Путина, Песков заявил, что детальное содержание разговора должно остаться за пределами СМИ. При этом он подчеркнул, что Путин "предельно ясно изложил Трампу позицию РФ по "Томагавкам".

Встреча Трампа и Путина в Будапеште

Предстоящая встреча Трампа и Путина в Будапеште, объявленная для "обсуждения Украины", вызвала волну возмущения в Европе. Для Брюсселя это - унижение, тогда как для премьера Венгрии Виктора Орбана - политический триумф, отмечают СМИ.

Также аналитики указывают, что, высказав намерение встретиться с п

утиным, Трамп соответственно, отложил решение о передаче Украине ракет Tomahawk.

Вас также могут заинтересовать новости: