Это первый их разговор с тех пор, как они провели личную встречу на Аляске в середине августа.

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Основная тема - война в Украине и перспективы ее окончания. Об этом он сообщил в свой соцсети Truth Social.

По словам Трампа, разговор с Путиным оказался "очень продуктивным" и стал "большим шагом вперед". Президент США похвастался, что российский диктатор, в частности, поздравил его с "большим достижением - установлением мира на Ближнем Востоке, о котором, как он отметил, мечтали на протяжении веков".

"Я действительно считаю, что успех на Ближнем Востоке поможет нам в переговорах по завершению войны между Россией и Украиной. Президент Путин поблагодарил Первую леди, Меланию, за ее участие в проектах, связанных с детьми (которых Россия похитила на оккупированных территориях - УНИАН). Он выразил большую благодарность и сказал, что эта работа будет продолжена", - написал Трамп.

Также, по его словам, во время разговора "значительное внимание" они уделили вопросам двусторонней торговли после окончания войны в Украине.

По итогам разговора Трамп и Путин договорились о встрече их представителей на следующей неделе. США на ней будет представлять государственный секретарь Марко Рубио вместе с другими чиновниками. Место проведения встречи пока определяется, сказал Трамп.

"Президент Путин и я потом встретимся в согласованной локации - в Будапеште, Венгрия - чтобы попытаться положить конец этой "позорной" войне между Россией и Украиной", - написал Трамп и добавил, что завтра планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, где они в частности обсудят этот разговор с Путиным.

Трамп угрожает России

Как писал УНИАН, после того, как Трамп и Путин встретились в Анкоридже 15 августа, американский лидер начал публично выражать недовольство тем, что российский диктатор уклоняется от реальных переговоров о мире в Украине. Он в частности говорил, что "разочарован" неуступчивостью Путина и что его терпение "быстро иссякает".

Кроме того, теперь Трамп начал активно помогать военным возможностям Украины. Так, США начали делиться с Киевом разведданными, которые помогают наносить удары по российским НПЗ. Кроме того, Трамп рассматривает возможность передачи Украине ракет "Томагавк". Пока что он лишь говорит о них, что обозреватели расценивают как способ надавить на Путина. Но, если реакции не будет, ракеты и вправду могут передать ВСУ.

