Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме прошла "не так, как предполагалось".

"Обидно, что так произошло. Пришло время сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными", - написал он в X (Twitter). Кроме того, глава государства вновь подчеркнул, что Украина готова подписать соглашение о минералах и безопасности в любое время.

Наша страна, по его словам, рассматривает это соглашение в качестве шага к укреплению безопасности и надежных гарантий безопасности.

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"Хочу еще раз подчеркнуть, что Украина стремится к миру. Никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир", - отметил он.

Также Зеленский заявил, что первыми этапами в процессе окончания войны могут быть освобождение пленных, перемирие в море и в небе, которое подразумевает запрет на использование ракет, дальнобойных дронов, ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре. Затем Украина хотела бы "очень быстро" пройти следующие этапы и вместе с США договориться о сильном окончательном соглашении.

В конце публикации президент Украины напомнил о "переломном моменте", когда Трамп предоставил Украине противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin.

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