По словам Федиенко, пока невозможно сказать, на сколько времени хватит ранее поставленного нам от США вооружения, в случае остановки дальнейшей помощи.

Среди вооружения, которое Украина имела от Соединенных Штатов Америки, острее всего мы можем ощутить недостаток, в частности систем противовоздушной обороны. Об этом в эфире "Радио Свобода" сказал Александр Федиенко, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Отвечая на вопрос, действительно ли запасы вооружения, ранее поставленного нам от США, исчерпаются за два-три месяца в случае остановки дальнейшей помощи, парламентарий отметил, что это зависит от очень многих факторов.

"От тех же факторов, насколько Россия активизируется для того, чтобы пытаться таким образом заставить Украину подписать невыгодные для Украины соответствующие условия перемирия; насколько будет активизирована ситуация с воздушными нападениями на объекты критической инфраструктуры. От многих факторов", - отметил Федиенко и добавил, что сказать сейчас, о каком количестве месяцев может идти речь, фактически невозможно.

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На уточнение, потерю или недостаток какого конкретно вооружения, которое мы имели от США, Украина может почувствовать в ближайшее время или острее всего, депутат отметил, что может оперировать только открытой информацией, из открытых источников.

"Это касается систем противовоздушной обороны, это касается механизированных машин, бронетранспортеров и это касается некоторых калибров для пушек", - сказал он.

В то же время Федиенко выразил мнение, что украинская ПВО достаточно неплохо развита. "Но не забывайте, что у нас есть не только "Шахеды". У нас есть разнообразные цели: это "Шахеды", это крылатые ракеты, это баллистические ракеты. И каждая система противовоздушной обороны занимается сбиванием тех или иных средств воздушного поражения. И, например, говорить, какая именно система американского происхождения занимается сбиванием тех или иных целей воздушных системы поражения, - достаточно сложно", - отметил парламентарий.

Трамп приостановил военную помощь Украине

Как сообщалось, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника американского Министерства обороны отметило, что президент США Дональд Трамп приказал Пентагону приостановить всю военную помощь Украине.

По словам собеседника агентства, решение будет действовать до тех пор, пока новый лидер Штатов не решит, что Киев "демонстрирует добросовестную приверженность миру".

Федор Вениславский, народный депутат от "СН", член Комитета ВР по нацбезопасности отметил, что Украина имеет "запас прочности" примерно на полгода даже без поддержки США, впрочем, сейчас ведется работа по поиску альтернативных источников поставок критически важного вооружения.

В то же время Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины отметил, что в вопросе о поставках Украине оружия необходимо оценить возможности закупки или получения у европейских партнеров его аналогов.

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