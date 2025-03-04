Речь идет и об оружии, которое уже находится в пути.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп приказал Пентагону приостановить всю военную помощь Украине.

Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника американского Министерства обороны пишет Bloomberg. По его словам, решение будет действовать до тех пор, пока новый лидер Штатов не решит, что Киев "демонстрирует добросовестную приверженность миру".

Чиновник сообщил, что Трамп поручил министру обороны Питу Гегсету приостановить поставки всей американской военной техники, которая сейчас не находится в Украине. Речь идет и об оружии, которое уже транспортируется самолетами и кораблями, или ожидает в транзитных зонах в Польше.

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Помощь Украине от США

Когда президент Дональд Трамп вступил в должность в январе 2025 года, в бюджете США оставалось примерно 3,8 миллиарда долларов неиспользованных средств для военной помощи Украине по программе Presidential Drawdown Authority.

После напряженной встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме возникли серьезные опасения относительно возможного прекращения военной помощи со стороны Америки.

Во время последнего общения с журналистами Трамп отказался подтверждать, что решил приостановить поддержку Украины. Он сказал, что Белый дом "посмотрит, что произойдет".

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