Но это серьезный удар, который грозит исчезновением некоторых из самых эффективных видов оружия из арсенала ВСУ.

Приостановка военной помощи администрацией президента США Дональда Трампа не означает, что оборона Украины быстро рухнет.

Но это серьезный удар, который грозит исчезновением некоторых из самых эффективных видов оружия из арсенала ВСУ на поле боя, и усиливает давление на Киев, чтобы тот принял мирное соглашение, пишет AP.

По словам представителя Пентагона, приказ Трампа о приостановке помощи включает и ту, которая уже была одобрена и направлялась в Украину. Представитель Пентагона, говоривший на условиях анонимности, сказал, что неясно, какое именно оружие и какой объем помощи был остановлен, даже с учетом того, что уже ехало в Киев.

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Издание объяснило, что с начала войны США использовали два основных способа предоставления Украине помощи: президентское разрешение на взятие оружия из запасов Пентагона и быструю отправку на фронт в Украину, и Инициатива по оказанию помощи в сфере безопасности в Украине, которая использует долгосрочные контракты для отправки оружия.

Чиновник сказал, что некоторые виды оружия, одобренные администрацией Джо Байдена и поставляемые через президентское разрешение, были затронуты запретом от Трампа, но никаких других подробностей нет.

Например, неясна судьба пакета помощи на $500 млн, одобренного Байдном перед уходом. Он включал ракеты для ПВО, системы переброски боеприпасов и другое оборудование, однако в настоящее время неизвестно, какую часть пакета Украина уже получила, а какая біла приостановлена.

Также неясно, повлияет ли приказ Трампа на какие-либо контракты, которые были одобрены или завершены во время администрации Байдена.

"Действия США не окажут немедленного влияния на поле боя, где ВСУ изо всех сил пытаются остановить неустанное российское наступление на Донбассе. Украинские войска замедлили российское продвижение вдоль линии фронта..., где Россия медленно набирает силу ценой огромных человеческих и материальных потерь", - написало издание.

Журналисті отметили, что прежде всего приостановка помощи ослабит противовоздушную оборону и нанесет ущерб способности Украины поражать российские цели далеко за линией фронта.

По словам Патрика Бери, эксперта по военным действиям в Университете Бата (Великобритания), Украина уже испытывает нехватку ракет для американских систем Patriot, которые имеют решающее значение для защиты городов от российских воздушных атак.

"Проблема в том, что многое из того, что поставляют США - это то, что Европа и другие страны не могут предоставить в краткосрочной перспективе - высококачественные вещи", - сказал он.

У Украины есть запасы артиллерийских снарядов и других боеприпасов и страна нарастила свое производство беспилотников, которые сейчас являются одним из важнейших видов оружия. Издание указало, что чуть более половины военной техники, используемой Украиной, производится внутри страны.

Чалмерс, эксперт RUSI, сказал, что украинцы нарастили свое оборонное производство и "внедряют инновации с невероятной скоростью из-за давления, которому они подвергаются".

"Они продержатся довольно долго, но это материальный удар, и это также вызов для Европы", - констатировал эксперт.

Приостановка военной помощи Украине

Трамп поручил Пентагону приостановить военную помощь Украине. Решение было принято после скандала с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме.

Это может оказать значительное влияние на обороноспособность Украины, поскольку США были одними из крупнейших поставщиков оружия для ВСУ.

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