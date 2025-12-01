Навроцкий отметил, что у России есть только желание врать, уничтожать и забирать жизни.

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что в отношениях с Россией не может быть "никаких соглашений". Об этом он заявил на торжествах по случаю Дня курсанта в 195-ю годовщину начала Ноябрьского восстания. Видео в соцсети Х выложил глава канцелярии польского президента Збигнев Богуцкий.

По мнению президента Польши, исторические события являются уроком также для современной Польши и поляков.

"С москалями ни в XIX веке, ни в XX веке, ни в XXI веке нет никаких соглашений. Там есть только ложь, желание забрать жизнь и желание уничтожить. Это урок, который мы все должны усвоить, глубоко веря в польских подпоручиков, офицеров и генералов", - заявил Навроцкий.

Стоит отметить, что Ноябрьское восстание 1830-1831 годов было национально-освободительным восстанием поляков и литовцев против Российской империи, целью которого было восстановление независимого польского государства.

Навроцкий отменил встречу с Орбаном

Ранее УНИАН сообщал, что после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан официально посетил Москву, президент Польши Кароль Навроцкий решил отменить запланированный визит в Венгрию. Он заявил, что последовательно выступает за поиск реальных путей прекращения войны в Украине, которую начала Россия. Глава Бюро международной политики в администрации президента Марчин Пшидач отметил, что президент Польши посетит саммит президентов Вышеградской группы в Эстергоме.

Также мы писали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал "хорошим решением" заявление президента Польши отменить встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Сибига отметил, что это решение демонстрирует принципиальную позицию Польши и ее сильное чувство солидарности, а также приверженность единству и безопасности Европы в ключевой момент.

