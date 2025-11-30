Президень Польши во время визита в Венгрию решил ограничиться саммитом президентов Вышеградской группы.

Президент Польши Кароль Навроцкий отменил запланированную встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном после его визита в Кремль. Об этом в сети Х сообщил глава Бюро международной политики в администрации президента Марчин Пшидач.

По его словам, президент Польши "последовательно выступает за поиск реальных путей прекращения войны в Украине, вызванной Российской Федерацией".

"Ссылаясь в своей политике на наследие президента Леха Качиньского, который подчеркивал, что безопасность Европы зависит от солидарных действий, в частности в энергетической сфере, в связи с визитом премьер-министра Виктора Орбана в Москву и его контекстом, президент К. Навроцкий решил ограничить программу своего визита в Венгрию исключительно саммитом президентов Вышеградской группы в Эстергоме", - написал Пшидач.

Он добавил, что Навроцкий вместе с президентами Чесхии, Словакии и Венгрии "обсудит вопросы безопасности и сотрудничества в Центральноевропейском регионе".

Последние заявления Орбана относительно Украины

Как сообщал ранее УНИАН, недавно в Москве во время встречи с российским диктором Владимиром Путиным Орбан заявил, что Венгрия готова предоставить площадку для переговоров по урегулированию войны в Украине и подчеркнул, что Будапешт заинтересован в успешном завершении мирных инициатив по Украине.

Впоследствии венгерский премьер-министр заявил, что после войны Украина должна существовать как "буферное государство" между Западом и Россией, а границы должны быть определены на международной мирной конференции. "Россия сохраняет территорию, согласованную на мирной конференции, а все к западу от этой линии - территория Украины, которая снова будет существовать как буфер", - сказал он.

