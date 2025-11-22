Навроцкий о мирном плане Трампа: Украинцы должны иметь решающий голос

Польша отмечает, что американский проект мира, который предусматривает территориальные уступки Украине, должен быть приемлемым для Киева.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что ни один международный план по прекращению войны не может быть навязан Украине. Об этом он заявил, реагируя на сообщения о том, что США предложили Владимиру Зеленскому мирный проект с уступками Москве, передает Reuters.

Вашингтон разработал 28-пунктовый план, который предусматривает, что Украина должна согласиться на территориальные уступки, ограничить свои военные возможности и отказаться от стремления вступить в НАТО.

Документ также содержит пункты, которые могут не устроить Москву, в частности требование, чтобы российские войска оставили часть оккупированных территорий.

Видео дня

В ответ Навроцкий отметил, что именно Киев должен быть решающим голосом в любых переговорах:

"Именно Украина стала жертвой преступной агрессии Путина... Украинцы должны иметь решающий голос в мирных переговорах".

Президент Польши добавил, что мир не может достигаться путем реализации стратегических целей агрессора: "Ценой мира никоим образом не может быть достижение стратегических целей агрессора, а агрессором была и остается Российская Федерация".

Мирный план - главные новости

Как сообщал УНИАН, администрация США давит на Украину, чтобы она приняла новый "мирный план" до четверга, 27 ноября, мол, возможности для переговоров ограничены.

По данным источников The Financial Times, министр армии США Дэниел Дрисколл на встрече с европейскими дипломатами заявил, что он "оптимистично настроен" и считает что "сейчас настало время для мира", но предупредил, что Вашингтон не проявит особой гибкости.

Вас также могут заинтересовать новости: