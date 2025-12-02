Франция рассчитывает на Китай, который также является постоянным членом Совета безопасности ООН.

В среду, 3 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Китай собирается попросить Си Цзиньпина повлиять на Россию с целью прекращения войны в Украине, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает BFM.

Известно, что президент Франции должен прибыть в Пекин в среду, 3 декабря, и пробудет там до пятницы. С начала своего президентства это уже будет четвертый официальный визит Макрона в Китай.

Барро заявил, что во время своей поездки Макрон планирует еще раз попросить Си Цзиньпина повлиять на Россию для прекращения войны в Украине.

"Мы рассчитываем на Китай, который, как и мы, является постоянным членом Совета безопасности ООН... чтобы он повлиял на Россию, чтобы Россия и Владимир Путин в частности наконец согласились на прекращение огня", - сказал Барро.

Встреча Зеленского и Макрона: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с Эммануэлем Макроном отметил, что война в Украине должна закончиться как можно быстрее. Зеленский рассказал, что он с президентом Франции успели оценить много деталей, в частности, наибольшее внимание они уделили вопросу переговоров и гарантиям безопасности. Президент Украины подчеркнул, что мир должен стать действительно надежным. По мнению Зеленского, от активности каждого лидера сейчас многое зависит.

Также мы писали, что президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что представленный США "мирный план" является хорошей основой для работы, но его следует пересмотреть с привлечением представителей Европы. По словам Макрона, многие вещи в этом плане затрагивают европейцев, в частности, замороженные российские активы или европейская интеграция Украины.

