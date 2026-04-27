В Китае прокомментировали покушение на Трампа во время ужина в Белом доме

В Китае заявили, что внимательно следят за этим инцидентом.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь высказал позицию Пекина относительно покушения на президента США Дональда Трампа во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Об этом пишет Sky News.

"Китай внимательно следит за этим инцидентом со стрельбой. Мы последовательно выступаем против актов незаконного насилия и осуждаем их", - заявил Линь Цзянь.

В издании отметили, что Трамп планирует посетить Пекин 14-15 мая, чтобы встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином в ходе своего первого визита в страну за последние восемь лет.

Покушение на Трампа - что известно

Напомним, что в ночь на 26 апреля в отеле Washington Hilton президент США Дональд Трамп принимал Ассоциацию корреспондентов при Белом доме в отеле Washington Hilton. Во время мероприятия внезапно прозвучали выстрелы.

Представитель ФБР сообщил агентству Reuters, что мужчина выстрелил в агента Секретной службы. Примерно через два часа после инцидента Трамп заявил журналистам в Белом доме, что офицера спас бронежилет и он находится в "хорошем состоянии".

Подозреваемый, которого Трамп назвал "больным человеком", арестован. Все федеральные чиновники, присутствовавшие на ужине, включая президента США, остались целы.

The New York Post, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, писало, что стрелок, открывший огонь в отеле, оказался школьным учителем из Калифорнии. Сосед подозреваемого 31-летнего Коула Аллена сказал журналистам, что "возможно, у него расстройство аутистического спектра".

Позже The New York Post писало, что федеральные органы США изучают манифест мужчины, задержанного после стрельбы. В своей записке он подробно изложил претензии к действующей власти. В частности, автор намекает на обвинения в сексуальных домогательствах, заявляя, что он "больше не готов" позволить "предателю запятнать мои руки своими преступлениями".

