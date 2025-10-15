Boeing C-32 направлялся из Брюсселя.

Самолет, на борту которого находился министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет, совершил внеплановую посадку в Великобритании. Борт направлялся из Брюсселя в США.

Как сообщили в Пентагоне, самолет был вынужден идти на посадку из-за трещины в лобовом стекле. Борт приземлился в соответствии со стандартными процедурами. Все пассажиры в безопасности, включая главу Министерства войны США, заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.

Издание BBC пишет, что, согласно данным FlightRadar24, самолет с Хегсетом на борту начал терять высоту у юго-западного побережья Ирландии. Затем он повернул на восток.

"В это время самолет начал передавать "код 7700" на своем транспондере. Такие коды передаются для обозначения общей чрезвычайной ситуации на борту, от отказа двигателя до разгерметизации салона или медицинской чрезвычайной ситуации", – объясняется в материале.

Другие инциденты с американскими чиновниками

Это не первый инцидент с самолетом, в котором находился высокопоставленный чиновник США. В феврале самолет с госсекретарем Марко Рубио экстренно сел в Вашингтоне.

Тогда он летел в Мюнхен, но был вынужден повернуть обратно из-за технической неисправности. Сообщалось о трещине в окне кабины пилота.

А в сентябре пассажирский самолет Spirit Airlines Inc. подошел слишком близко к самолету Boeing Co. 747, который перевозил президента США Дональда Трампа. А несколькими днями позже вертолет с Трампом "атаковали" лазерной указкой, могла произойти авария.

