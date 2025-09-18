Их высота полета была похожей, а траектории полета совпадали, говорится в материале.

Во вторник, 16 сентября, пассажирский самолет Spirit Airlines Inc. подошел слишком близко к самолету Boeing Co. 747, который перевозил президента США Дональда Трампа в Лондон. Об этом сообщает Bloomberg.

Гражданский борт летел из Форт-Лодердейла в Бостон. Он и самолет Трампа находились над Лонг-Айлендом, когда диспетчер воздушного движения заметил, что их высота полета была похожей, а траектории полета совпадали. Диспетчер пытался предупредить пилотов Spirit, чтобы они изменили курс.

"Хотя самолеты оставались на расстоянии нескольких миль друг от друга и никогда не были под угрозой превышения порогов безопасности, эта встреча привлекла внимание в социальных сетях как к знаменитому президентскому самолету, так и ко все более резким радиозамечаниям диспетчера из Нью-Йорка", – говорится в материале.

Видео дня

Отмечается, что об этом инциденте впервые сообщили в соцсетях. Аудиозапись разговора диспетчера с пилотами опубликовал аккаунт Thenewarea51 на платформе X.

Bloomberg News не удалось верифицировать аудиозапись с помощью оригинальной записи диспетчерской службы. Но фрагменты разговора между диспетчером и экипажем пассажирского самолета издание все же привело.

"Обратите внимание, Spirit 1300, поверните на 20 градусов вправо... Spirit 1300, поверните на 20 градусов вправо сейчас".

Позже диспетчер сказал: "Spirit Wings 1300, поверните на 20 градусов вправо. Немедленно".

В конце концов пилоты Spirit подтвердили изменение маршрута.

"Spirit 1300, трафик находится слева от вашего левого крыла на расстоянии 6 миль, или 8 миль. 747. Я уверен, вы видите, кто это", – сказал диспетчер, имея в виду самолет Air Force One.

Он также сделал резкое предупреждение пилотам:

"Будьте внимательны! Отложите iPad!".

Другие инциденты с самолетами политиков

Недавно самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен совершил вынужденную посадку в болгарском Пловдиве. Произошло это из-за проблем с GPS. Предполагалось, что проблемы были вызваны вмешательством России.

В Болгарии заявили, что этот инцидент может быть попыткой запугивания или даже угрозой. Не исключено, что подобные инциденты будут случаться и дальше.

Вас также могут заинтересовать новости: