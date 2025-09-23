Вертолет с Трампом 'атаковали' лазерной указкой, могла произойти авария, - NBC

Подозреваемый нацелил указку на вертолет Трампа, а после задержания пытался попросить прощения у президента за этот инцидент.

Секретная служба США арестовала мужчину по подозрению в том, что он направил лазерную указку на вертолет Marine One, в котором находился президент Дональд Трамп.

Как пишет NBC, инцидент произошел в субботу вечером вблизи Белого дома, а подозреваемому предъявлено обвинение в федеральном преступлении, которое карается до пяти лет заключения и штрафом в 250 000 долларов.

По данным уголовного заявления, офицер Секретной службы Диего Сантьяго заметил мужчину без рубашки, который "разговаривал сам с собой и громко кричал" на проспекте Конституции. После того как Сантьяго направил на него фонарик для наблюдения, мужчина направил лазерный луч на лицо офицера, временно дезориентировав его.

Позже подозреваемый, которого идентифицировали как Джейкоба Сэмюэля Уинклера, направил красный лазер на Marine One. Сантьяго задержал его, забрал указку и надел наручники. Во время задержания Винклер извинялся перед Трампом, повторяя: "Я должен извиниться перед Дональдом Трампом".

У него также был при себе нож с фиксированным лезвием длиной 3 дюйма. Винклер признался, что направлял лазер на самолет, не осознавая, что это запрещено, и отметил, что обычно наводит его на различные объекты, такие как дорожные знаки.

Нацеливание лазерной указки на самолет или вертолет считается серьезным федеральным преступлением, поскольку создает риск для экипажа и пассажиров, особенно во время полета на низкой высоте вблизи других самолетов и зданий.

Похожие инциденты

Как сообщал УНИАН, 16 сентября пассажирский самолет Spirit Airlines Inc. подошел слишком близко к самолету Boeing Co. 747, который перевозил президента США Дональда Трампа в Лондон.

Гражданский борт летел из Форт-Лодердейла в Бостон. Он и самолет Трампа направлялись над Лонг-Айлендом, когда диспетчер воздушного движения заметил, что их высота полета была похожей, а траектории полета совпадали. Диспетчер пытался предупредить пилотов Spirit, чтобы они изменили курс.

