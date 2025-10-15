Глава Пентагона отметил, что программа PURL по закупке оружия для Украины является ключевым механизмом для установления мира.

Все европейские союзники НАТО должны присоединиться к закупке американского оружия для Украины через инициативу PURL. Если Россия откажется выбрать путь к миру, ей придется понести большую цену за агрессию против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр войны США Пит Хегсет сказал в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (встреча "Рамштайн-31") в Брюсселе.

"Если эта война не закончится, если не будет пути к миру в краткосрочной перспективе, США вместе с союзниками осуществят необходимые шаги, чтобы заставить Россию заплатить за продолжение ее агрессии. Если нам придется осуществить этот шаг, Министерство войны США готово будет выполнить свою часть тем способом, которым только США могут это сделать", - подчеркнул Хесет.

Видео дня

При этом, он уточнил, что наиболее эффективно можно сдерживать российскую агрессию благодаря двум составляющим. Во-первых, речь идет о "смертоносном, способном НАТО, под руководством Европы", и во-вторых - это боеспособные украинские Вооруженные силы, способные защищаться и продолжать сдерживать российскую агрессию у границ Альянса.

В связи с этим он сказал, что это соответствует принципу мира через силу. Министр войны США заверил, что благодаря непоколебимому лидерству президента США Дональда Трампа и европейским союзникам война в Украине будет прекращена.

Как отметил Хегсет, инициатива НАТО по закупке американского вооружения (известная как PURL) является "ключевым механизмом для установления мира в Украине". Он подчеркнул, что европейские союзники направляют средства в США, а Америка передает Украине оружие.

Министр войны США уточнил, что сначала верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич подтверждает запрос Украины о помощи. Затем специальная команда в Министерстве войны США оценивает этот запрос. Это тщательный процесс, но эффективный.

Гегсет добавил, что союзники НАТО с августа обязались предоставить более $2 млрд на помощь в сфере безопасности для Украины через инициативу PURL.

"Союзники часто говорят, что безопасность Украины является синонимом безопасности Европы. Теперь пришло время всем членам НАТО превратить слова в действия в форме инвестиций в PURL", - подчеркнул Хегсет.

Министр войны США подчеркнул, что все страны должны "превратить цели в оружие, обязательства в способности, а обещания в силу".

"Это все, что имеет значение - жесткая сила. Это единственное, к чему на самом деле воинственная сторона выражает уважение", - убежден Хегсет.

Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине

В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус рассказал о новом пакете помощи для Украины. Он заверил, что Германия будет расширять поддержку:

"По новым контрактам Германия предоставит дополнительную поддержку, объем которой будет достигать более 2 млрд евро. Это будет включать пакет в пределах PURL на общую сумму $500 млн. Пакет будет удовлетворять ряд срочных потребностей Украины. Предоставляет системы противовоздушной обороны (ПВО), перехватчики для "Петриот", артиллерии боеприпасы".

Глава немецкого оборонного ведомства заверил, что Германия продолжит усиливать ПВО Украины, и в частности, по новым контрактам предусматривается поставка еще двух систем IRIS-T, включая большое количество управляемых ракет и переносные зенитные ракетные комплексы ПВО, воскокачественное антитанковое оружие, средства связи и другие средства вооружения.

Шмигаль о потребностях Украины в сфере обороны

В то же время министр обороны Денис Шмигаль сообщил о потребностях Украины в финансировании обороны на 2026 год. По его словам, в следующем году страна будет нуждаться в обороне в $120 млрд.

"Украина покроет половину - $60 млрд из наших национальных ресурсов. Мы просим наших партнеров присоединиться к нам в покрытии второй половины", - сказал Шмигаль.

Он добавил, что наиболее эффективным путем для удовлетворения этой потребности может быть согласие европейских стран, и не только европейских, выделять не менее 0,25% их ВВП на военную поддержку Украины.

В то же время, по его словам, если европейские страны не смогут собрать $60 млрд, тогда еще будет оставаться вариант финансирования Украины из-за ссуды за счет доходов от российских замороженных активов.

Война в Украине: новости

Как сообщал УНИАН, ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что российского диктатора Владимира Путина надо посадить за стол содержательных переговоров.

В США считают, что добиться мира можно тогда, когда в Украине будут сильные способности, которые будут вызывать уважение у России.

Вас также могут заинтересовать новости: