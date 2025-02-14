Самолет с Рубио, который направлялся в Мюнхен, экстренно сел в Вашингтоне

У самолета возникла проблема с лобовым стеклом в кабине пилотов, поэтому борт вернулся на военную базу, с которой выполнял взлет.

Самолет Военно-воздушных сил США, на борту которого находился государственный секретарь Марко Рубио, вернулся в Вашингтон из-за технической неисправности. Также на борту был председатель Комитета по международным отношениям Сената Джим Риш, пишет Associated Press.

Американские топ-чиновники направлялись в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Поздно вечером в четверг, 13 февраля, примерно через 90 минут после взлета с Объединенной базы Эндрюс у самолета C-32, переоборудованного Boeing 757, возникла проблема с лобовым стеклом в кабине пилотов. Самолет был вынужден вернуться.

Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс подтвердила инцидент и отметила, что Рубио "намерен продолжить свое путешествие в Германию и на Ближний Восток отдельным самолетом".

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Она также добавила, что пока неясно, повлияет ли задержка на запланированную встречу госсекретаря Рубио и вице-президента США Джей Ди Вэнса с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая должна состояться утром пятницы в Мюнхене.

Что предшествовало

Известно, что 14-16 февраля в Мюнхене состоится конференция по безопасности. Украинские власти о встрече с российскими представителями не сообщали. Известно лишь о том, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности должны встретиться президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Президент США Дональд Трамп заявил, что 14 февраля в Мюнхене состоится встреча представителей США, Украины и России.

"Россия будет там с нашими людьми. Украина также приглашена", - сообщил Трамп.

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